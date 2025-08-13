Evolución de los heridos en el incendio en Abejera: dos en la UCI y cuatro en la Unidad de Quemados de Valladolid
Los heridos eran vecinos que salían del pueblo por la evacuación de la localidad
De la decena de personas atendidas ayer por quemaduras o intoxicaciones por humo cuando el incendio de Puercas alcanzó Abejera y Riofrío de Aliste, los seis de mayor gravedad se encuentran dos de ellos en la UCI del Hospital Virgen de la Concha de Zamora y los otros cuatro han sido trasladados a la Unidad de Quemados el Hospital Río Hortega de Valladolid, según han indicado fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.
SIGUE LA ÚLTIMA HORA DE LOS INCENDIOS AQUÍ
Además, fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, han precisado que esos heridos con quemaduras eran personas que eran evacuadas de Abejera. En un caso se trataba de un vehículo que demoró la salida durante la evacuación y eso hizo que fuera sorprendido por las llamas de camino y en el otro era un coche que dio la vuelta en un momento determinado de la ruta, quizá para coger alguna cosa que había olvidado, y al que también le sorprendió el fuego de camino.
La situación en Abejera se vio complicada el martes por la tarde debido al viento cambiante y a la velocidad de las llamas, lo que afectó igualmente a más de una decena de construcciones de la localidad, algunas viviendas desalojadas previamente y otras casas deshabitadas, chamizos y cobertizos, además de alguna nave ganadera.
