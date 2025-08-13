Evolución de los heridos en el incendio en Abejera: dos en la UCI y cuatro en la Unidad de Quemados de Valladolid

De la decena de personas atendidas ayer por quemaduras o intoxicaciones por humo cuando el incendio de Puercas alcanzó Abejera y Riofrío de Aliste, los seis de mayor gravedad se encuentran dos de ellos en la UCI del Hospital Virgen de la Concha de Zamora y los otros cuatro han sido trasladados a la Unidad de Quemados el Hospital Río Hortega de Valladolid, según han indicado fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

Además, fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, han precisado que esos heridos con quemaduras eran personas que eran evacuadas de Abejera. En un caso se trataba de un vehículo que demoró la salida durante la evacuación y eso hizo que fuera sorprendido por las llamas de camino y en el otro era un coche que dio la vuelta en un momento determinado de la ruta, quizá para coger alguna cosa que había olvidado, y al que también le sorprendió el fuego de camino.

La situación en Abejera se vio complicada el martes por la tarde debido al viento cambiante y a la velocidad de las llamas, lo que afectó igualmente a más de una decena de construcciones de la localidad, algunas viviendas desalojadas previamente y otras casas deshabitadas, chamizos y cobertizos, además de alguna nave ganadera.

