Desalojan Castromil, en la Alta Sanabria, por un incendio en Orense

Un incendio declarado en Orense ha obligado a desalojar en la tarde de este miércoles Castromil, los dos pueblos que comparten nombre, aunque uno pertenece al municipio de Hermisende en Sanabria y otro al gallego de A Mezquita, en el que se inició el fuego.

Los vecinos de Castromil serán trasladados a Puebla de Sanabria, donde serán realojados hasta que puedan regresar a sus domicilios siempre y cuando la evolución del fuego que, en estos momentos, avanza hacia la provincia de Zamora, sea favorable.

Al fondo, una columna de humo del incendio que se progaga hacia Sanabria. / Araceli Saavedra

Además, otros cuatro pueblos de la Alta Sanabria, Hermisende, San Ciprián, Castrelos y Villanueva de la Sierra están en prealerta por si fuera necesaria su evacuación en las próximas horas en función de si se aproxima o no el incendio, que se ha propagado hasta una zona de pinar en La Canda.

Otilia Castaño Álvarez, alcaldesa de Pías, sigue con preocupación la evolución de dos frentes del fuego, uno en A Canda y otro en Villaseco, por su proximidad a la pedanía de su municipio, Villanueva de la Sierra, que está en prealerta por si fuera necesario su desalojo.

Vecinos de Villanueva de la Sierra esperan en una de las calles ante el aviso de prealerta. / A. S.

Alrededor de un centenar de personas, entre vecinos y veraneantes, esperan concentrados en la fuente de la calle Real y el cementerio, por si el frente de Vilaseco avanza hacia la Alta Sanabria. Los niños cantan la canción de la Virgen de la Cueva cuando caen unas gotas y resuena algún trueno sobre Villanueva de la Sierra.

Los cambios de viento de las últimas horas han provocado que el fuego se haya propagado en dirección a O Pereiro y, fuentes del operativo de la Xunta de Galicia, apuntaron que "esta mañana con los compañeros de Zamora lo llevábamos bien, pero ha saltado y la prioridad son los pueblos y han salido".