Charo Antón expone sus pinturas en Abelón de Sayago
La pintora y escritoras selecciona 25 obras para la muestra que abrirá sus puertas este jueves con motivo de la Semana Cultural de la localidad
La pintora y escritora zamorana, Charo Antón, expondrá este jueves 14 de agosto una selección de obras en Abelón de Sayago, con motivo de la celebración de la Semana Cultural de la localidad.
La muestra será inaugurada a las 12.00 horas y la artista ha elegido 25 pinturas de temática preferentemente rural, en varios formatos y técnicas diversas, tales como óleo, acuarela, tinta china o pastel, de las que destaca un corral de Sayago.
Durante la exposición, los visitantes también podrán acercarse a la faceta como escritora de Charo Antón, ya que exhibirá los libros que ha publicado, con el objetivo de enriquecer la muestra.
Reconoció la artista que una exposición de un solo día es un "hándicap", pero "contribuir a acercar algo de arte y cultura al mundo rural le da sentido par mí".
Además, destacó el trabajo de un grupo de sayagueses que "están poniendo en el mapa una comarca que merece ser conocida y disfrutada", tales como Nieves Miguel, Manuel Salmerón, Sito Luengo o José María Barrigós, entre otros.
Por otra parte, durante el mismo acto se entregará a los vecinos interesados el sexto número de la revista "Hablemos de Abelón". La Semana Cultural proseguirá por la tarde con un taller de juegos tradicionales y el primer campeonato de tirachinas para niños y mayores.
