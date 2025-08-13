Varios pueblos de la Alta Sanabria, en prealerta por la proximidad del incendio de Orense
La gran cantidad de humo mantiene a los vecinos en alerta por si fuera necesaria su evacuación
El fuego, que se inició en A Mezquita, se ha propagado hasta una zona de pinar de La Canda
Un incendio originado en A Mezquita (Galicia) mantiene en alerta a los vecinos de Castromil, el pueblo vecino de la provincia de Orense, por la proximidad del fuego y el intenso humo.
En caso de que sea necesaria la evacuación, los vecinos de Castromil serían trasladados a Puebla de Sanabria, decisión que se adoptará en función de la evolución del fuego que, en la tarde de este miércoles se dirigía a la Alta Sanabria, en la provincia de Zamora.
El delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, confirmó que Puebla de Sanabria y Cruz Roja están preparadas ante la posibilidad de que sea necesario llevar a cabo más desalojos y que, en estos momentos, amenaza a las localidades de Hermisende, San Ciprián de Hermisende, Castrelos y La Tejera.
Otro de los pueblos en prealerta es Villanueva de la Sierra, cuya evacuación dependerá de si se aproxima o no el incendio, que se ha propagado hasta una zona de pinar en La Canda.
Otilia Castaño Álvarez, alcaldesa de Pías, sigue con preocupación la evolución de dos frentes del fuego, uno en A Canda y otro en Villaseco, por su proximidad a la pedanía de su municipio, Villanueva de la Sierra, que está en prealerta por si fuera necesario su desalojo.
Alrededor de un centenar de personas, entre vecinos y veraneantes, esperan concentrados en la fuente de la calle Real y el cementerio, por si el frente de Vilaseco avanza hacia la Alta Sanabria. Los niños cantan la canción de "La Virgen de la Cueva" cuando caen unas gotas y resuena algún trueno sobre Villanueva de la Sierra.
Los cambios de viento de las últimas horas han provocado que el fuego se haya propagado en dirección a O Pereiro y, fuentes del operativo de la Xunta de Galicia, apuntaron que "esta mañana con los compañeros de Zamora lo llevábamos bien, pero ha saltado y la prioridad son los pueblos y han salido".
