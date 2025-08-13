La carretera N-525 y la A-52, cortadas en Sanabria por un incendio en Orense
La prohibición de circular por ambas vías está provocando importantes retenciones en sentido hacia Galicia
Los vehículos que no pueden continuar hacia su destino se están embolsando a la altura de Puebla de Sanabria
Un incendio declarado en Galicia, muy próximo al límite de la provincia de Zamora, ha obligado en la tarde de este miércoles a cortar al tráfico la carretera N-525, en sentido hacia Orense, y a la autovía A-52.
En concreto, el corte de la N-525 se ha establecido en el kilómetro 86 de la vía, a la altura de Villavieja que pertenece al municipio de La Mezquita, en la provincia de Orense.
La autovía A-52 también permanece cortada al tráfico y, en estos momentos, los vehículos se están embolsando desde Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora.
Los cortes en la N-525 y en la A-52 están provocando importantes retenciones, tanto de turismos como de camiones, en una jornada con una elevada intensidad de tráfico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan un cráneo humano en el armario de una vivienda de un pueblo de Zamora
- Los zamoranos han hablado: este es el pueblo más bonito de la provincia
- La Sierra de la Culebra vuelve arder: evacúan Puercas de Aliste y Ferreruela de Tábara
- Se busca a un hombre de 55 años desaparecido mientras hacía una ruta en moto por Zamora
- Los cuatro mejores pueblos de Zamora para pasar el verano: no lo decimos nosotros, lo dice ChatGPT
- Localizado muerto en accidente el motorista al que se buscaba en Zamora
- El incendio de Puercas se reaviva: una gran lengua de fuego con varios focos
- Un gran incendio intencionado, con dos puntos de inicio, obliga a evacuar cuatro pueblos y a 800 personas