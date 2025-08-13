La carretera N-525 y la A-52, cortadas en Sanabria por un incendio en Orense

Un incendio declarado en Galicia, muy próximo al límite de la provincia de Zamora, ha obligado en la tarde de este miércoles a cortar al tráfico la carretera N-525, en sentido hacia Orense, y a la autovía A-52.

En concreto, el corte de la N-525 se ha establecido en el kilómetro 86 de la vía, a la altura de Villavieja que pertenece al municipio de La Mezquita, en la provincia de Orense.

Vehículos retenidos en la N-525 por el corte al tráfico de la vía. / Araceli Saavedra

La autovía A-52 también permanece cortada al tráfico y, en estos momentos, los vehículos se están embolsando desde Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora.

Los cortes en la N-525 y en la A-52 están provocando importantes retenciones, tanto de turismos como de camiones, en una jornada con una elevada intensidad de tráfico.

