La carretera N-525 y la A-52, cortadas en Sanabria por un incendio en Orense

La prohibición de circular por ambas vías está provocando importantes retenciones en sentido hacia Galicia

Los vehículos que no pueden continuar hacia su destino se están embolsando a la altura de Puebla de Sanabria

Vehículos retenidos en la carretera por el incendio de Orense.

Vehículos retenidos en la carretera por el incendio de Orense. / A. S.

Araceli Saavedra

Un incendio declarado en Galicia, muy próximo al límite de la provincia de Zamora, ha obligado en la tarde de este miércoles a cortar al tráfico la carretera N-525, en sentido hacia Orense, y a la autovía A-52.

En concreto, el corte de la N-525 se ha establecido en el kilómetro 86 de la vía, a la altura de Villavieja que pertenece al municipio de La Mezquita, en la provincia de Orense.

Vehículos retenidos en la N-525 por el corte al tráfico de la vía.

Vehículos retenidos en la N-525 por el corte al tráfico de la vía. / Araceli Saavedra

La autovía A-52 también permanece cortada al tráfico y, en estos momentos, los vehículos se están embolsando desde Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora.

Noticias relacionadas y más

Los cortes en la N-525 y en la A-52 están provocando importantes retenciones, tanto de turismos como de camiones, en una jornada con una elevada intensidad de tráfico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents