La Barca de Ricobayo fue hundida en 1704 por orden del Rey en la guerra con Portugal

Ricobayo de Alba es por su ubicación y aconteceres parte imprescindible de la historia de La Raya de España y Portugal, un cruce de caminos entre Ocellum Duri y Braccara Augusta con su barca y su puente para romper la frontera natural del río Esla más allá del Itinerario XVII de Antonino y del Imperio Romano de Cesar Augusto.

Bajo las aguas del embalse allá por el entorno de Las Revueltas duerme el sueño de los justos el puente más antiguo de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba. El viaducto original habría tenido 23 pies de ancho entre pretiles (si es que alguna vez los tuvo) y 59 pies de altura hasta la imposta de los cinco arcos que tenía, con 39 de luz y 93 de alto, contando desde el fondo del lecho del río Esla. Su longitud era de 475 pies. El Pie Romano, época previsible del puente, equivalía a 30,48 centímetros: de esta manera el viaducto tendría unos 144 metros de largo por unos 17,98 de alto y alrededor de 7 de anchura. Una autentica proeza hace ya más de dos mil años. Una de las pocas estampas que se conservan del puente la tomó en 1927 Manuel Gómez Moreno.

El ingeniero José María Pérez fue quien diseño su primera gran reconstrucción entre 1841 y 1845 tras ser volado parte de él para evitar el paso de las tropas portuguesas hacia Zamora. Se aprovecharon entonces los tres arcos primitivos para construir un sobre puente con otros siete nuevos arcos de luz de forma semicircular sobre vano cuadrarlo circular similar al de las pilastras con lo cual se incrementaba su altura 25 pies (unos 7,6 metros). La Gaceta de Madrid recogía en 1843 la noticia de la riada de últimos de febrero alcanzando las aguas una altura de 28 metros sobre el lecho del río pasando dos metros por encima de las obras que se estaban realizando.

La carretera con Alcañices se culminaba en 1877 y las autoridades de la época instalaron el Pontazgo de Ricobayo que funcionó hasta 1882 cobrando por pasar sobre el puente, mientras que los pontazgos de Fonfría y Alcañices solo pervivieron ocho meses.

La Barca de Ricobayo pertenecía al Conde de Alba de Aliste y ateniéndonos a los diferentes contratos, unos de construcción y otros de arrendamiento, funcionó hasta comienzos del siglo XVIII. Los maestros carpinteros portugueses Jerónimo Luis y Joan Francisco remataron la que probablemente sería la última barca el 5 de febrero de 1685, trabajo por el que se les pagaron 630 reales a plazos: el primero para la compra de la madera, un segundo en el medio y el tercero al finalizarla, corriendo de su cuenta los hombres necesarios para botar la barca.

La Barca de Ricobayo fue hundida en 1704 por orden del Rey en la guerra con Portugal

Los arriendos iban a la baja: 1682 por 600 reales y 50 de prometidos, en 1694 a la mitad y en 1700 a 455 reales. Isidro Gato de Ricobayo la rendó en 1703 por sólo 200 reales y apenas pudo explotarla un año. Fue la que más sufrió los avatares en las guerras rayanas y en 1704 dejaba de funcionar: "Con orden de su Majestad se mandó echar al fondo por la invasión de la guerra con Portugal".

En 26 de octubre de 1799 por poder del Procuradores Generales del Marquesado de Alcañices se solicitaba pusieran en marcha la "Barca de Ricobayo" lo cual lleva a suponer que el viaducto no estaba operativo en esos momentos ni para personas ni para mercancías: "pues el desvío por San Pedro de la Nave era un camino montuoso lleno de cuestas y arribas inaccesibles a los carros que transportaban géneros a los mercados, donde eran continuos los robos".

La "Barca de los Benitos" era la alternativa para cruzar el río Esla entre La Pueblica (Aliste) y San Pedro de la Nave (Tierra del Pan) pero los monjes de San Benito abusaban llegando incluso a cobrar a los alistanos que en verano cruzaban el río andando al no ser necesaria la barca.

Puede presumir Ricobayo de haber recibido varias visitas reales. La primera tenía lugar en el año 1126 al encontrase allí el rey Alfonso VIII de León con la condesa Regente de Portugal Teresa Alfónsez. Día 22 de octubre de 1930: esa fue la fecha en que el rey Alfonso XIII visitaba las obras de Salto de Ricobayo realizadas por la Societaria Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos Saltos del Duero. El monarca, acompañado de uno de sus hombres de confianza, el Marques de Alcañices (el popular Pepe Alcañices), obsequiaba al alcalde del Ayuntamiento de Ricobayo con el Bastón de Mando que se ha conservado hasta nuestros días. Ricobayo contó con Ayuntamiento propio hasta el 9 de julio de 1964 en que Francisco Franco decidió agregarlo al de Muelas del Pan.

Si bien la hidroeléctrica comenzaba a funcionar en 1935 con capacidad de 328MW la historia comenzó a fraguarse en 1919 cuando el Ingeniero de Caminos José Orbegozo creaba la Sociedad Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos Saltos de Duero (luego Iberismo) para aprovechar las aguas del río Esla. Una impresionante obra de ingeniería en la que se empleó una cantera de granito de 400.000 metros cúbicos y piedras de hasta dos toneladas.

Siempre fue Ricobayo un pueblo grande e importante que ya en 1900 registraba un alto nivel población aunque su récord coincidiría concretamente con 1930 durante el momento álgido de las obras del salto en que se subió hasta los 471 empadronados. Hay que tener en cuenta en el verano de 1930 se superaron los 2.600 trabajadores en el Salto de Ricobayo.