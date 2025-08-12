Chupinazo festivo en Villaralbo

El espíritu festivo se percibía en las calles de Villaralbo durante los minutos previos al pregón oficial de los festejos patronales en honor de Nuestra Señora de la Asunción.

La peña "Paco Gorzas las Nuestras" se convirtió en la protagonista de uno de los actos festivos más esperados por los vecinos de Villaralbo, que hasta el domingo disfrutarán de los días más esperados del año.

En representación de "Paco Gorzas las Nuestras", Ana Esteban fue la encargada de dar lectura al original y reivindicativo pregón ideado por una de las peñas más activas de las fiestas de Villaralbo. Recordó Esteban que, desde su fundación, la peña ha demostrado que "la verdadera fiesta la hace la gente".

En este punto, remarcó que, en ocasiones, los vecinos de Villaralbo se quejan de que "ya no hay buenas fiestas", pero sin implicarse. Subrayó Esteban que "las fiestas son de todos" y que "las peñas somos el corazón que las hace latir".

Por este motivo, propuso a los peñistas el reto de conseguir que "Villaralbo vuelva a ser el pueblo que no se duerme" e instó a sus integrantes a que participen en los actos programados, a que colaboren en la organización y a que "inventen" nuevas actividades, como el concurso de paellas que este año ha promovido "Paco Gorzas las Nuestras".

En su discurso festivo, la peña también instó a los vecinos a que "abran" garajes o locales vacíos a las peñas durante las fiestas. Con un brindis y al ritmo de "Paquito Chocolatero", la peña cerró un pregón inolvidable.

La jornada festiva ha sido clausurada con el XI encuentro de peñas y una cena de hermandad, durante la que se celebra un bingo solidario, con el objetivo de recaudar fondos que serán destinados a la restauración de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Suscríbete para seguir leyendo