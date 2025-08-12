El "rincón literario" que invita a la lectura en dos piscinas de pueblos de Zamora

La lectura es una de las aficiones que más se practican durante las vacaciones, en las que los libros son para ávidos lectores el mejor compañero de viaje. Cualquier espacio puede adaptarse y convertirse en un rincón literario, en el que poder disfrutar del placer de la lectura.

Esta percepción la comparten las Bibliotecas de Villalpando y Villaralbo, que han decidido aprovechar la piscina, uno de los espacios más concurridos en verano y especialmente ante olas de calor como la registrada en los últimos días, para acercar los libros a niños y mayores.

Con este objetivo nació "Bibliopiscina", una iniciativa que combina el placer de la lectura con la diversión en las piscinas de Villalpando y Villaralbo, en las que los usuarios pueden, además de acceder al periódico del día, revistas o libros, participar en otras actividades más lúdicas organizadas por ambas Bibliotecas, con la intención de que, especialmente los más pequeños, se sumerjan en el maravilloso mundo de las letras.

El bibliotecario de Villalpando, Daniel Fernández, puso en marcha la iniciativa el pasado verano y, por segunda vez, se celebra en la presente campaña de baño en la piscina municipal de Villalpando.

Con la intención de fomentar la lectura y de que la actividad se asiente entre los bañistas, Fernández monta todos los lunes en la piscina de Villalpando, desde las 18.00 hasta las 20.00 horas, un stand al que se pueden acercar niños y adultos para ocupar su tiempo libre con el material de lectura que pone a su disposición.

Para el stand, Fernández realiza una selección de libros dirigidos a todas las edades y, como reconoce, los niños son los que mejor responden a la iniciativa y, además, pueden solicitar el préstam, al igual que en las instalaciones de la Biblioteca de Villalpando.

Un "rincón literario" en la piscina

Con el objetivo de que los pequeños disfruten no solo de las historias que narran los libros, el bibliotecario también ofrece cada lunes la posibilidad de que los bañistas de menor edad disfruten de un cuentacuentos, una "rutina" que favorece la lectura y que muchos ya tienen adquirida, porque es una actividad que a lo largo del año también se celebra los martes en la Biblioteca.

Por su parte, los adultos también tienen la opción de disfrutar de los libros seleccionados por Fernández para la "Bibliopiscina" aunque, en su caso, lo que más demandan son revistas, con las que se entretienen durante su estancia en el complejo de baño.

Como novedad este año, los usuarios de la piscina también pueden "jugar con el factor sorpresa" y participar en una iniciativa que simula a una "cita a ciegas" con un libro envuelto para no desvelar su portada y que se identifica con un gran corazón y una breve descripción. De esta manera, los lectores se aventuran a disfrutar de una lectura de la que desconocen su autor o su hilo argumental, pero con la que descubrirán a nuevos escritores, estilos o propuestas narrativas.

Material

Villaralbo es otro de los municipios zamoranos en los que se ha implantado con notable éxito la actividad "Bibliopiscina", que se celebra los martes y jueves, en horario de 17.00 a 20.00 horas, de la mano de su bibliotecaria, Rocío de Juan.

En el marco de la iniciativa, el material de lectura que se ofrece a los adultos se basa en revistas o el periódico del día, al que pueden acceder los bañistas con independencia de si tienen o no el carné de la Biblioteca.

Para los más pequeños, que son los que más participan en "Bibliopiscina" porque con regularidad acuden durante todo el año a la Biblioteca de Villaralbo, De Juan selecciona libros adaptados a diferentes edades y, de forma especial, para los denominados "primeros lectores", cuyas edades oscilan entre los 3 y los 9 años y que, sobre todo, demandan cómics.

Por este motivo, recientemente se ha celebrado en la piscina de Villaralbo un taller de cómic, con una gran acogida por parte de los pequeños lectores.

En el marco de "Bibliopiscina", De Juan ha programado otras actividades infantiles y familiares tales como un torneo de parchís, un cuentacuentos o juegos de agua para niños. El préstamo de material, así como las diferentes actividades lúdicas programadas por De Juan contribuyen a fomentar la lectura y a que vecinos de Villaralbo y otras familias que regresan al pueblo para disfrutar de sus vacaciones puedan embarcarse en la inolvidable aventura literaria que propone "Bibliopiscina".

