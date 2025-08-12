Cultura

Luis Ramos y Eugenio Fuentes exponen su arte en Mayalde

Numerosos vecinos han participado en este encuentro artístico-literario

Vecinos participan en el encuentro artístico y literario en Mayalde. | CEDIDA

Vecinos participan en el encuentro artístico y literario en Mayalde. | CEDIDA

Lucía García

En la localidad de Mayalde ha tenido lugar una exposición y posterior coloquio de poesía y pintura, donde Eugenio Fuentes Álvarez - pintor natal del municipio- y Luis Ramos de la Torre - escritor y poeta zamorano- han protagonizado el acto. Al encuentro artístico-literario han acudido numerosos vecinos para disfrutar de una selección de pinturas de Eugenio Fuentes, que se complementó con el debate de Poesía y Arte junto a Luis Ramos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents