El incendio de la Sierra de la Culebra "acorrala" Losacio
Bomberos y vecinos, preparados para "proteger" el pueblo ante la proximidad del fuego al casco urbano
Otro cambio de dirección del viento ha provocado que el incendio originado en la tarde del lunes en Puercas, en plena Sierra de la Culebra, haya tomado un nuevo rumbo hacia la localidad de Losacio.
De hecho, bomberos y vecinos están preparados para intentar evitar que las llamas alcancen el casco urbano porque, como ha reconocido el alcalde, Manuel Fernández, "tenemos el incendio a poco más de 50 metros".
Ante esta situación, los vecinos se han sumado a los medios de extinción para intentar controlar un incendio que se ha reavivado este martes después de que en la madrugada amenazara a Puercas y a Ferreruela de Tábara.
A largo de esta mañana, por los cambios de dirección del viento, los vecinos de Abejera han estado muy pendientes de la evolución de un fuego que, en estos momentos, se dirige a Losacio.
