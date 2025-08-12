El incendio de Puercas reaviva el "infierno" en la Sierra de la Culebra

Tres años después de los incendios más devastadores de los últimos años en la provincia de Zamora, la pesadilla se ha reavivado este lunes en el corazón de la Sierra de la Culebra.

Cuando todos los esfuerzos estaban centrados en intentar controlar el originado el domingo en Molezuelas de la Carballeda, otro fuego en Puercas de Aliste, localidad que pertenece al municipio de Gallegos del Río y que está enclavada en plena Sierra de la Culebra, obligó a desalojar a sus vecinos que fueron trasladados a Alcañices, aunque también tuvieron que ser evacuados los residentes en Ferreruela.

En principio también se barajó la opción de desalojar la población de San Martín de Tábara, hasta la que llegaron a desplazarse varios autobuses, pero finalmente no fue necesario.

El incendio en Puercas se originó a las 18.27 horas. Apenas una hora más tarde y ante el elevado riesgo, la Junta de Castilla y León declaró el nivel 2, tras valorar que suponía una sería amenaza para núcleos de población cercanos y que requería la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de los vecinos o la protección de los bienes.

En un principio, al incendio originado en Puercas se asignaron un total de doce medios de extinción, operativo del que formaron parte un técnico, dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos bulldozer o un hidroavión. Al anochecer, se retiró el medio aéreo de la zona en la que siguieron trabajando el resto de efectivos.

El dispositivo desplegado en la zona trató de contener su avance y rápida propagación, a pesar de la limitación de efectivos derivada de la necesidad de distribuir los medios disponibles entre otros fuegos declarados en Zamora y en otras provincias de Castilla y León.

Al caer la noche, el incendio se dirigía hacia los términos de Losacio y Vegalatrave, avance que ha provocado que vecinos de la zona revivan la trágica experiencia de hace tres años, durante los incendios que asolaron parte de la Sierra de la Culebra y que, al margen de las miles de hectáreas calcinadas, dejaron cuatro víctimas mortales.

A pesar del doloroso recuerdo, agricultores de la zona llevaron a cabo trabajos preventivos en el término de Losacio, ante el temor de un cambio de dirección del viento, y llenaron las cubas de agua por si fuera necesario utilizarlas para intentar contener las llamas.

Al cierre de esta edición, el viento empujaba las llamas en dirección a Abejera de Tábara.

Al incendio iniciado en la tarde del lunes en Puercas se refirió el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras la constitución en Zamora del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) y aseguró que, por el momento, no es posible concretar las causas que lo originaron.

En este sentido, Fernández Mañueco remarcó que, a diferencia de otros fuegos declarados en la región o el que se inició el domingo en Molezuelas de la Carballeda, en los que se ha apreciado una clara intencionalidad, en el de Puercas no se descarta que fuera provocado por causas naturales.

La Junta no ha facilitado datos concretos sobre los vecinos que han tenido que ser desalojados de sus domicilios o de la superficie arrasada por el incendio que comenzó en Puercas y que ha recordado el infierno de hace tres años.