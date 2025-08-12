El incendio de Puercas se reaviva: una gran lengua de fuego con varios focos

El incendio de Puercas de Aliste se reaviva en las últimas horas en el mismo punto en el que se inició ayer, lunes. Se trata de una lengua de fuego muy larga con varios focos que tiene su epicentro en la localidad.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja en este momento a tres kilómetros de Abejera para impedir que el fuego llegue al pueblo.

Los vecinos de la localidad han pasado la noche con mucha preocupación y la mayoría de los vecinos continúan en el pueblo para defender lo suyo.

Ferreruela. / Emma V. Díaz

Por su parte, los residentes de Ferreruela sí tuvieron que abandonar sus casas dentro del operativo de evacuación y acaban de regresar a sus casas, donde hacen vida "normal".

La Guardia Civil corta los accesos hasta Puercas. / Emma V. Díaz

Nuevo corte de tráfico

La carretera de Abejera a Ferreruela de Tábara vuelve a cerrarse al tráfico, después de que en las últimas horas se abriera. Además, los accesos a Puercas están todos cortados.

