Horror en Abejera: heridos por quemaduras, intoxicados por humo y casas ardiendo
Un cambio de dirección en el viento provocó que el incendio de Puercas se lanzara hacia Abejera de Tábara
F. E.
La lluvia no fue suficiente para detener el incendio forestal de Puercas, en la Sierra de la Culebra. Diluvió durante algunos minutos en varios pueblos de la zona, como Carbajales de Alba y Olmillos de Castro, pero la lluvia cesó poco tiempo después. Sí quedó el viento, que ha condicionado la dirección del incendio pasadas las 19 horas.
El desalojo de Losacio parecía aventurar el cerco de las llamas al pueblo, incluso llegó a arder una nave, pero las ráfagas de viento cambiante dirección noreste han llevado el incendio hacia Abejera de Tábara. En cuestión de minutos ha llegado hasta el casco urbano, donde varios vecinos han sufrido quemaduras, otros han sufrido intoxicaciones por humo y varias casas han echado a arder.
El incendio de Puercas es uno de los más preocupantes del país. En él trabajan los servicios de extinción de la Junta de Castilla y León, los del Ministerio para la Transición Ecológica, la Diputación de Zamora y las Fuerzas Armadas, con el despliegue de la UME y efectivos del Ejército de Tierra y Ejército del Aire. También colaboran bomberos de Tras os Montes, de la vecina Portugal.
- La falta de suministro eléctrico obliga a suspender el concierto de la Panorama en Rabanales
- Hallan un cráneo humano en el armario de una vivienda de un pueblo de Zamora
- Los zamoranos han hablado: este es el pueblo más bonito de la provincia
- La Sierra de la Culebra vuelve arder: evacúan Puercas de Aliste y Ferreruela de Tábara
- Se busca a un hombre de 55 años desaparecido mientras hacía una ruta en moto por Zamora
- Los cuatro mejores pueblos de Zamora para pasar el verano: no lo decimos nosotros, lo dice ChatGPT
- Localizado muerto en accidente el motorista al que se buscaba en Zamora
- Un gran incendio intencionado, con dos puntos de inicio, obliga a evacuar cuatro pueblos y a 800 personas