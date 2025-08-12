Horror en Abejera: heridos por quemaduras, intoxicados por humo y casas ardiendo

La lluvia no fue suficiente para detener el incendio forestal de Puercas, en la Sierra de la Culebra. Diluvió durante algunos minutos en varios pueblos de la zona, como Carbajales de Alba y Olmillos de Castro, pero la lluvia cesó poco tiempo después. Sí quedó el viento, que ha condicionado la dirección del incendio pasadas las 19 horas.

GALERÍA | El incendio de Puercas se reaviva por la tarde y desata el terror en Abejera y Riofrío / Eriz Fraile

El desalojo de Losacio parecía aventurar el cerco de las llamas al pueblo, incluso llegó a arder una nave, pero las ráfagas de viento cambiante dirección noreste han llevado el incendio hacia Abejera de Tábara. En cuestión de minutos ha llegado hasta el casco urbano, donde varios vecinos han sufrido quemaduras, otros han sufrido intoxicaciones por humo y varias casas han echado a arder.

Segundo día de incendio en Puercas, Abejera y Ferreruela / Emma V. Díaz

El incendio de Puercas es uno de los más preocupantes del país. En él trabajan los servicios de extinción de la Junta de Castilla y León, los del Ministerio para la Transición Ecológica, la Diputación de Zamora y las Fuerzas Armadas, con el despliegue de la UME y efectivos del Ejército de Tierra y Ejército del Aire. También colaboran bomberos de Tras os Montes, de la vecina Portugal.