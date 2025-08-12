Horror en Abejera: heridos por quemaduras, intoxicados por humo y casas ardiendo

Un cambio de dirección en el viento provocó que el incendio de Puercas se lanzara hacia Abejera de Tábara

Ambulancia en dirección a Abejera de Tábara

Ambulancia en dirección a Abejera de Tábara / Eriz Fraile

F. E.

La lluvia no fue suficiente para detener el incendio forestal de Puercas, en la Sierra de la Culebra. Diluvió durante algunos minutos en varios pueblos de la zona, como Carbajales de Alba y Olmillos de Castro, pero la lluvia cesó poco tiempo después. Sí quedó el viento, que ha condicionado la dirección del incendio pasadas las 19 horas.

GALERÍA | El incendio de Puercas se reaviva por la tarde y amenaza a Losacio

GALERÍA | El incendio de Puercas se reaviva por la tarde y amenaza a Losacio

Ver galería

GALERÍA | El incendio de Puercas se reaviva por la tarde y desata el terror en Abejera y Riofrío / Eriz Fraile

El desalojo de Losacio parecía aventurar el cerco de las llamas al pueblo, incluso llegó a arder una nave, pero las ráfagas de viento cambiante dirección noreste han llevado el incendio hacia Abejera de Tábara. En cuestión de minutos ha llegado hasta el casco urbano, donde varios vecinos han sufrido quemaduras, otros han sufrido intoxicaciones por humo y varias casas han echado a arder.

Noticias relacionadas y más

GALERÍA | Segundo día de incendio en Puercas, Abejera y Ferreruela

GALERÍA | Segundo día de incendio en Puercas, Abejera y Ferreruela

Ver galería

Segundo día de incendio en Puercas, Abejera y Ferreruela / Emma V. Díaz

El incendio de Puercas es uno de los más preocupantes del país. En él trabajan los servicios de extinción de la Junta de Castilla y León, los del Ministerio para la Transición Ecológica, la Diputación de Zamora y las Fuerzas Armadas, con el despliegue de la UME y efectivos del Ejército de Tierra y Ejército del Aire. También colaboran bomberos de Tras os Montes, de la vecina Portugal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La falta de suministro eléctrico obliga a suspender el concierto de la Panorama en Rabanales
  2. Hallan un cráneo humano en el armario de una vivienda de un pueblo de Zamora
  3. Los zamoranos han hablado: este es el pueblo más bonito de la provincia
  4. La Sierra de la Culebra vuelve arder: evacúan Puercas de Aliste y Ferreruela de Tábara
  5. Se busca a un hombre de 55 años desaparecido mientras hacía una ruta en moto por Zamora
  6. Los cuatro mejores pueblos de Zamora para pasar el verano: no lo decimos nosotros, lo dice ChatGPT
  7. Localizado muerto en accidente el motorista al que se buscaba en Zamora
  8. Un gran incendio intencionado, con dos puntos de inicio, obliga a evacuar cuatro pueblos y a 800 personas

GALERÍA | El incendio de Puercas se reaviva por la tarde y desata el terror en Abejera y Riofrío

GALERÍA | El incendio de Puercas se reaviva por la tarde y desata el terror en Abejera y Riofrío

DIRECTO | El incendio de Puercas vira hacia Abejera y Riofrío: hay heridos por quemaduras, intoxicados por humo y han ardido varias casas; virulencia en el fuego de Molezuelas

DIRECTO | El incendio de Puercas vira hacia Abejera y Riofrío: hay heridos por quemaduras, intoxicados por humo y han ardido varias casas; virulencia en el fuego de Molezuelas

Horror en Abejera: heridos por quemaduras, intoxicados por humo y casas ardiendo

Horror en Abejera: heridos por quemaduras, intoxicados por humo y casas ardiendo

El fuego mantiene a Vidriales en vilo y volcado en la defensa de sus casas

El fuego mantiene a Vidriales en vilo y volcado en la defensa de sus casas

Ni la lluvia puede con el incendio de Puercas: desalojan Losacio, el fuego alcanza el casco urbano de Abejera y arde una nave en Riofrío

Ni la lluvia puede con el incendio de Puercas: desalojan Losacio, el fuego alcanza el casco urbano de Abejera y arde una nave en Riofrío

Los bomberos de Toro prestan apoyo en el incendio de la Sierra de la Culebra

Los bomberos de Toro prestan apoyo en el incendio de la Sierra de la Culebra

VÍDEO | El incendio de Puercas llega a Losacio

VÍDEO | El incendio de Puercas llega a Losacio

El presidente de la Diputación de Zamora, con la manguera en primera línea de fuego: "Soy más útil aquí"

El presidente de la Diputación de Zamora, con la manguera en primera línea de fuego: "Soy más útil aquí"
Tracking Pixel Contents