Fuentelapeña se viste de fiesta y vive su semana más taurina

Fuentelapeña ya cuenta las horas para el inicio de sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque, que arrancan este miércoles y se prolongarán hasta el domingo. El municipio ha preparado un programa variado, donde los festejos taurinos populares y la música serán los grandes protagonistas, junto a propuestas pensadas para todas las edades.

El Ayuntamiento ha programado varias citas taurinas, sin olvidar las actividades para los más pequeños, que tendrán su propio Concurso de Cortes Infantil el miércoles a las 19:00 horas, como antesala a la intensa agenda taurina. El jueves a medianoche se celebrará el tradicional desenjaule, mientras que el viernes día 15 por la mañana será el turno de la subida de los bueyes al prado, prevista a las 10, y seguida del encierro de prado y finalizado, sobre la una de la tarde, será el encierro urbano y un gran concurso de cortes por la tarde, a partir de las siete.

El sábado 16 la jornada comenzará con la subida de bueyes al prado, para continuar con encierro de prado y encierro urbano. Y el domingo 17 los niños y niñas volverán a ser protagonistas con la bueyada infantil, antes de bajar los toros hacia las calles del pueblo para un nuevo encierro a la una de la tarde.

Música para las veladas nocturnas

La música también tendrá un papel destacado en estas fiestas. Las noches estarán animadas por verbenas y macrodiscotecas: el miércoles con un viaje musical por los 80 y 90 a cargo del grupo “MyA”; el jueves, la potente macrodiscoteca Electrolatino 2.0; el viernes, la orquesta Horizon the Show, un grupo con el que la fiesta está más que asegurada; y para el sábado la macrodiscoteca Escarlata que promete hacer vibrar al público hasta la madrugada.

Las peñas serán protagonistas el jueves 14 con una concentración en la Plaza Mayor desde las 17:30 horas, con el pregón a cargo de la Peña Los Cinco Cantones y un colorido desfile por las calles.

La parte más devocional llegará con las misas y procesiones en honor a La Asunción (viernes 15) y San Roque (sábado 16). Además, el jueves habrá hinchables acuáticos y gran resbalina por la mañana; el viernes un Gran Prix y fiesta de la espuma para todos, por la tarde; y el domingo gran merienda popular del traje y traca fin de fiesta.