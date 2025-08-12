El CECOPI regional informa: 610 evacuados en siete localidades de Zamora por los incendios

El traspaso del incendio de nivel 2 originado en el municipio zamorano de Molezuelas de la Carballeda a la provincia de León ha motivado la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) autonómico en Zamora, un órgano cuya dirección operativa corresponde a la Junta de Castilla y León y donde toman parte delegados territoriales, consejeros y el delegado del Gobierno.

En la rueda de prensa posterior a la reunión han informado de que hay diez incendios activos en Castilla y León, uno de ellos de carácter autonómico —el de Molezuelas—. El balance total de localidades desalojadas en Zamora es de siete, con 610 personas evacuadas; mientras que en León han evacuado a 3.780 personas de 23 pueblos diferentes.

En Puercas, el origen del fuego aún no está determinado. En cambio, se aprecia clara intencionalidad en el incendio de Molezuelas de la Carballeda y en varios lugares de León (incluido el de Las Médulas).

Las altísimas temperaturas, que han rozado los 41 grados, y los fuertes vientos han sido extremos y han perjudicado las tareas de extinción, pero el CECOPI asegura que "se abre una ventana de oportunidad durante la noche para perimetrar" el incendio de Molezuelas y el de Puercas, en la Sierra de la Culebra.

No se aprecian daños personales en los incendios. En cuanto a los daños materiales, en Zamora se han visto afectadas tres viviendas en Cubo de Benavente y otras construcciones como pajares o instalaciones agrícolas. La Junta ha expresado su solidaridad con las personas desalojadas o que han sufrido pérdidas y ha prometido un plan de reconstrucción "rápido y generoso" para reponer bienes patrimoniales, comenzando de forma inmediata en espacios como el Parque de Las Médulas.

"La prioridad número uno es salvaguardar la vida de las personas: tanto las que están trabajando en la extinción como quienes viven su día a día en los municipios afectados", subrayó el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñonez, instando a la población a seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

Medios destinados a la extinción de incendios

También han valorado la inversión de la Junta de Castilla y León en materia de extinción de incendios, con un gasto de 74 millones este año, han asegurado. "Si no somos la comunidad que más invierte, estamos muy cerca, no solo en cantidad económica, sino también en número de hectáreas limpiadas", ha añadido el consejero.

Otro aspecto importante ha sido el incremento del operativo: se ha duplicado el esfuerzo económico, pasando de 65 millones a entre 120 y 130 millones para los trabajos de extinción. Actualmente hay más de 1.400 personas en el operativo ordinario y 1.200 adicionales en refuerzos bien equipados y formados. Sobre la supuesta “sensación de descoordinación", Suárez-Quiñones comenta que es solo "una sensación".

También ha agradecido la labor de los más de 69 equipos que han participado en los trabajos de extinción de incendios en Castilla y León el pasado fin de semana —principalmente en León y Zamora—, incluyendo Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos, UME, BRIF, ELIF y Guardia Civil, esencial para guiar los desalojos y controlar el tráfico. También ha aprovechado para agradecer la colaboración de comunidades autónomas, como Galicia, Extremadura, Asturias, Madrid y Castilla La Mancha, y de Portugal.