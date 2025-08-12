Campaneros Zamoranos inaugura la Semana Cultural de Abelón

La Semana Cultural de Abelón arrancó ayer, con un acto en el que los vecinos y allegados pudieron disfrutar en la capilla a las 11:30 horas de un pasacalles, además de una exhibición de toques y repiques de campanas que llevó a cabo la asociación cultural Campaneros Zamoranos. Las actividades continúan hoy con una charla-coloquio "Alimentos y Salmonela" y con el tradicional concurso de postres y tortillas de patata a las 18:00 horas.

Suscríbete para seguir leyendo