"En dos años hemos pasado de 421.000 euros de deuda a no deber un céntimo"

Acabamos de pasar el ecuador de la legislatura. ¿Cómo está actualmente la situación del Ayuntamiento de Alcañices?

Cuando nos hicimos cargo del Ayuntamiento a finales de junio de 2023 nos encontramos con situación complicada. Durante varios meses los empleados no cobraron o lo hacían con mucho retraso, lo cual es una de las circunstancias más duras para un alcalde, ver como los empleados del trabajan, sin saber cuándo le vas a pagar. Esta situación se alargó hasta que conseguimos la financiación necesaria a través de una cuenta de crédito y a partir de ahí todo ha sido más fácil.

¿Cuál era la situación financiera y cuál es actualmente?

Nosotros conseguimos financiación a través de una cuenta de crédito de 246.000 euros (el máximo que nos pudieron dar), a lo que tenemos que sumar 56.000 euros de crédito pendiente de Bankinter, 44.000 euros pendientes del Plan de Proveedores, y otras facturas que no nos llegó con la cuenta de crédito, que ascendían a 75.000 euros. En total debíamos 421.000 euros, unido a un aviso de intervención por parte de Hacienda, debido a varios años consecutivos en déficit, y a un periodo medio de pago a proveedores disparado, en los 347 días de media. Todo ello nos llevó a tener que llevar a cabo una serie de actuaciones, a mirar hasta el último céntimo, a no hacer nada que no fuera imprescindible, y eso nos ha llevado a que en el día de hoy el Ayuntamiento de Alcañices no deba un céntimo de euro a nadie, ni a autónomos, ni a bancos, pasando de deber 421000 euros, a tener un saldo positivo, y lo que es igual o más importante, bajando el periodo medio de pago a proveedores, de 347 días a 27 días: Las empresas, pequeñas o grandes no pueden estar un año esperando a cobrar como estaba pasando y hoy podemos decir que cobran prácticamente en los plazos que se tarda en tramitar las facturas. Podemos decir que el Ayuntamiento de Alcañices cerrará el año 2025 con superávit quince años después, alrededor de 50.000 euros.

A pesar de esta delicada situación financiera en sus inicios, parece que eso no se ha trasladado a una paralización de las obras en el municipio, más bien al revés.

Cuando encuentras una situación económica tan delicada, no queda otra que remangarse y sacar dinero y subvenciones hasta de debajo de las piedras. Me atrevería a decir, que en este periodo de tiempo, somos el pueblo de la provincia que más subvenciones ha obtenido en relación a los habitantes, y eso se consigue a base de muchas llamadas, insistencia, y una buena gestión administrativa por parte de los empleados municipales. A ello le añadimos muchas cosas que se hacen directamente con la mano de obra de los trabajadores del ayuntamiento de usos múltiples, tanto fijos como eventuales. Creo que no hay más que darse una vuelta por el pueblo para ver que el cambio es evidente, desde la piscina nueva, la pista multideporte, la calle San Andrés, la mejora en las zonas ajardinadas, la limpieza, la mejora de la zona recreativa de Palazuelo, así como otra gran cantidad de obras tanto en Alcañices como en los tres anejos Alcorcillo, Santa Ana y Vivinera.

David Carrión. / CH. S.

¿De cara al futuro más inmediato qué proyectos tenéis en mente?

En cuanto pase el verano, empezaremos a acondicionar el casco antiguo de la villa, a través del adoquín románico, en un primer proyecto que va desde la salida de la Plaza Mayor, hasta el final de la plaza Ferreras. A continuación, se hará la remodelación de la plaza Alcalde Tomás Carrión, continuando con la obra de la calle San Andrés. Para ambas obras ya disponemos de los fondos necesarios. A ello le seguirá la renovación del barrio Santa Teresa, la pavimentación de la calle el Chapardiel, así como la conservación y mejora del resto. También se instalará en breve una báscula agrícola y se seguirán haciendo las obras necesarias en los tres anejos, intentando entre otras cosas mejorar urgentemente la carretera de Portilla Blanca. La ITV sigue siendo una prioridad y, a pesar de las dificultades, ya hemos hecho todos los trámites necesarios para poder optar a ella cuando en 2029 se den las nuevas concesiones.

Otra cosa que se ha desbloqueado es el polígono industrial. ¿Cuál es su situación?

Efectivamente, la puesta en marcha del polígono fue una de nuestras prioridades desde el primer momento. Tras años y años de parálisis total, y cuando ya parecía que iba a quedar para poco más que un basurero, conseguimos desbloquear la situación, y a día de hoy se han vendido 8 de las 18 parcelas, y creemos que en los siguientes meses se venderán al menos otras tres.

Volviendo al tema de las fiestas, ¿cómo se compagina hacer un buen programa sin gastar un dinero excesivo?

Con mucha imaginación, muchas negociaciones con orquestas, espectáculos taurinos y culturales, y haciendo las cosas con mucha antelación. Para que se hagan una idea, hemos reducido el gasto anual en eventos festivos y culturales en unos 40.000 euros, pero creo que a la vez se ha aumentado la calidad de las fiestas considerablemente. Solo hay que ver el ambientazo de estos últimos años en las fiestas de San Roque y la Asunción, y este año creo que irá por el mismo camino. En este punto, agradecer enormemente la involucración e ilusión de las peñas, con más de 300 peñistas dando color a nuestras calles.

¿Cuáles son los puntos fuertes de las fiestas?

No podría decirle algo en concreto. Hemos intentado hacer un programa completo y variado, con grandes eventos culturales en el marco incomparable del Claustro del Centro Cultural, con actos para niños, con grandes orquestas, cuatro festejos taurinos, y con multitud de pequeños eventos prácticamente a cada hora, intentando llegar a todos los rincones .

n