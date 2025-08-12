Alcañices abre hoy sus fiestas con el pregón de Antonio García, Jaime Calvo y Luciano Rego

La villa de Alcañices se meterá hoy de lleno en sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque con amplio, variado y magnífico programa, elaborado por el Ayuntamiento que preside David Carrión Galhardo, que durante una semana congregará a cientos de alistanos y trasmontanos convirtiéndose por méritos propios en la capital de la Raya de España y Portugal.

El Auditorio Municipal Tratado de Alcañices acogerá a las 12 horas la ponencia "Arte en femenino, cinco pintoras zamoranas" por Alicia Santiago Tamame, licenciada en historia del arte. A las 18 horas habrá hinchables de agua en la plaza Alcalde Tomas Carrión.

Los jardines del patio del centro cultural, antiguo convento de la Orden Tercera de San Francisco, acogerán a las 20.30 horas el homenaje a los noventa años de sabiduría y vida entre nuestros vecinos: Isabel Ramos Figueroa, María José Calvo Leal, Purificación García Cañedo, Francisco García Córdoba, Elvira Augusto Pérez, Matías Rivas Moldón, Paula Faúndez García, Esperanza Santiago Gallego, Luis Manías Fuentes, María Socorro Blanco Manías y Victoria Barros Gallego.

Acto seguido pregón de las fiestas a cargo de Antonio García Fonseca (Pachito), Luciano Rego Rivas y Jaime Calvo Argüello (Jaimito). Homenaje a Manuel Viñas Lorenzo (Lolo) campanero durante muchos años de la villa de Alcañices. A las 22 horas cena de acompañamiento a los pregoneros en el restaurante El Alistano. El DJ Álvaro amenizará la noche en la Plaza Mayor.

Miércoles 13.

Fiesta de la Sardina. Mañana miércoles cita con la Fiesta de la Sardina: alborada con gaiteros, a las 12.30 horas misa en la plaza del Horno de Antolín y al finalizar pastas, picoteo y limonada. La charanga El Tropezón pondrá la música al tardeo, que antes comenzará con hinchable de agua y cañón de espuma. A las 20 horas dará comienzo la sardinada popular. La primera verbena popular estará amenizada por la orquesta Tucan Brass con sorteo de grandes premios.

jueves 14.

Pregón tradicional. Con el jueves 14 llegan "las vísperas" donde a las 12 horas la alguacila Cristina Aguiar Fuentes dará el pregón tradicional en la Plaza Mayor, para continuar con el desfile de las Gigantillas de Alcañices lideradas por "Tratado" y "Concordia". El auditorio municipal acogerá a las 14.30 horas la comida de las peñas que, tres horas después, desfilarán desde la calle Hospital hasta la plaza de toros con la animación de la charanga "Sin Control".

La plaza de toros portátil acogerá a las 18 horas la corrida de rejones con Manuel Oliveira y André (el "Niño Prodigio") con los forcados portugueses Amadores de Tomar y capea de dos vacas para los aficionados taurinos. Reses de la ganadería de José Luis Mayoral de Castronuño (Valladolid). La entrada tendrá un coste de 20 euros y 25 si se adquiere el bono que incluye el Vaca Prix.

Por cortesía del bar "La Toscana", en su terraza, a las 20.30 horas, actuación del DJ Pablo Gutiérrez. Fran Pahino actuará en la Plaza Mayor a las 22.45 horas con los éxitos de los años 80 y 90. Torito den fuego donado por Jimena Caballero Rivera. A partir de este día todas las verbenas tendrán lugar en la plaza Alcalde Tomas Carrión: actuación de la orquesta New York con desfile de peñas y toro de fuego cortesía de "Construcciones y Obras Martín Teso".

viernes 15.

Virgen de la Asunción. La jornada del 15 se abrirá a las 13 horas con la misa en honor a la Virgen de la Asunción para continuar con las granadas japonesas en la Plaza Mayor. Antes de la comida pasacalles con Manaíta Rumbera. La calle San Andrés acogerá a las 18 horas el primer encierro tradicional con el toro de cajón Pastelero y dos vacas. A las 19.45 fan zone en la calle Hospital con el DJ Ángelo Verona y a las 22.45 en la Plaza Mayor concierto del cantante zamorano Alberto Martín. Torito de fuego donado por Inter Alcañices. La orquesta Princesa amenizará la verbena popular con toro de fuego donado por el Centro de Turismo Rural La Atalaya.

sábado 16.

San Roque, Día Grande. comienza con misa solemne y procesión en honor al patrono San Roque amenizadas por los “Pauliteiros” de Sao Martinho de Angueira, para continuar con las “Granadas Japonesas”. Vaca Prix en la plaza de toros portátil a las 18 horas: precio de la entrada 8 euros.

La calle Hospital acogerá a las 20 horas la actuación del grupo alistano Skaño. A las 20.30 horas la compañía "Los de la Villa" representarán en el auditorio municipal la obra “El jornal no da para más”. En la Plaza Mayor a las 22.45 horas actuará con su fusión de flamenco y pop "Agüita Salá". El torito de fuego lo dona la Gasolinera Fertol. La orquesta Tattoo animará la verbena con toro de fuego donado por Mario Velasco Campos. Se continuará con la disco móvil Ritual y luego Rotato.

viernes 17.

Encierro Tradicional. La charanga Rotato abrirá la última jornada de fiestas del domingo 17 al amanecer y animará los actos taurinos del día. Chocolate con bizcochos a las 9.30 horas en la Plaza Mayor cortesía de Autoescuela Viriato. A las 11.30 horas primer encierro con tres vacas. Encierro de tarde a las 18 con el toro de cajón Gadulero y tres vacas. Pablo Gutiérrez animará el cotarro en la calle Hospital a partir de las 20 horas. Cita a las 22.45 horas en la Plaza Mayor con el concierto de pasodobles, rancheras, boleros y cumbias a cargo de África Herrero. Torito de fuego donado por Ferlo. La última verbena contará con la actuación de la orquesta Cañón de León. Toro de fuego donado por Antonio González Silva y para terminar fuegos artificiales cortesía de Bazar Paulino con la traca final que pondrá fin a los festejos de San Roque y la Virgen de la Asunción.n