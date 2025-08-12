Accidente de tráfico con varias personas atrapadas en Fresno de Sayago
Al menos dos heridos en la ZA-305
T. S.
Nuevo accidente de tráfico en las carreteras de la provincia de Zamora. En esta ocasión, se ha producido cerca de las dos y media de la madrugada en la ZA-305, en concreto, en Fresno de Sayago, como consecuencia del vuelco de un turismo en el que quedaron atrapadas dos personas al quedar el coche boca abajo. Los dos heridos son una mujer de 65 años y un hombre de 54, que han sido trasladados en ambulancia al Hospital de Zamora. Ambos tuvieron que se excarcelados por los bomberos.
El 112 dio aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, Bomberos de la Diputación Provincial de Zamora y al Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias, que envió una ambulancia soporte vital básico (SVB) y al personal sanitario del Punto de Atención Continuada.
