Así fue la virulencia de las llamas en los primeros minutos del incendio

El calor y el viento provocaron su rápida crecida

F. E.

Impactante la secuencia de imágenes que ha enviado un vecino de Valleluengo, que fue una de las primeras personas en dar el aviso al 112 sobre las 14.30 horas. A pesar del desplazamiento de medios de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, las elevadas temperaturas, rozando los 40 grados, y la fuerza del viento causaron que el fuego creciera muy rápidamente.

GALERÍA | Imágenes de primera línea del incendio originado en Molezuelas de la Carballeda

GALERÍA | Imágenes de primera línea del incendio originado en Molezuelas de la Carballeda / José Luis Fernández

Así las cosas, un día después de su origen la lucha contra el fuego no cesa. Las llamas del incendio de Molezuelas de la Carballeda y Cubo de Benavente recobran virulencia, mientras los medios de extinción luchan por apagarlo desde tierra y aire.

VÍDEO | Así trabajan de madrugada en el incendio de Molezuelas de la Carballeda

Cedido

Hoy sobre las 15 horas había 34 medios desplegados sobre el terreno: 2 técnicos y 11 agentes medioambientales y celadores; 7 cuadrillas terrestres, 2 autobombas, 6 bulldozer y 2 cuadrillas helitansportadas (ELIF/BRIF y 2 helicópteros, además de Protección Civil y medios de la Diputación.

