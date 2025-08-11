Venialbo se pone en marcha para apoyar a Azayca

Venialbo ha vuelto a demostrar que es un pueblo solidario y que responde masivamente cada vez que se requiere su colaboración en iniciativas benéficas.

En esta ocasión, los vecinos se han volcado con la marcha solidaria organizada a beneficio de la Asociación Zamora de Ayuda frente al Cáncer (Azayca), que también ha servido para calentar motores en el preludio de las fiestas patronales de la localidad en honor de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque.

Ataviados con camisetas azules, los participantes en la marcha partieron de la Plaza Mayor y completaron el recorrido por calles y caminos del municipio. Todo el dinero recaudado con la iniciativa benéfica será destinado a apoyar la labor que realiza Azayca con pacientes oncológicos y con sus familias.

La marcha también sirvió para concienciar a los participantes de diferentes edades sobre el importante trabajo que Azayca desarrolla en la provincia de Zamora y la ayuda que presta a los enfermos que residen en el medio rural.