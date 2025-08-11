Sejas de Aliste congregó ayer a cientos de vecinos, emigrantes, allegados y foráneos en su fecha más importante del año con la celebración por todo lo alto del día grande de las fiestas patronales en honor a San Lorenzo Mártir tras una larga y animada velada nocturna donde la orquesta Alquimia animaba el cotarro hasta altas horas de la madrugada.

Desde el uno de agosto Sejas ha venido desarrollando atractivas actividades como la muestra de estampas de Oscar Lorience, el concurso de microrrelatos, una ponencia sobre la historia de la localidad a cargo de Cristina Manías o la representación de la comedia "Una de detectives" por la compañía Atrezzo.

Sejas congrega a los vecinos y los emigrantes para venerar a su patrón San Lorenzo / Ch. S.

A nivel culinario un año más ha brillado con luz propia la paellada ofrecida para los socios de la Asociación Cultural “El Pozón” o la degustación de la bolla típica alistana por cortesía del coro de caza “San Lorenzo” de Sejas.

Los folcloristas de la “Chispa de Aliste” fueron los encargado de dar color al mañanero pasacalles animando a los más dormilones a levantarse.

Sejas congrega a los vecinos y los emigrantes para venerar a su patrón San Lorenzo

La histórica y patrimonial iglesia acogía la misa solemne oficiada por el párroco Teo Nieto Vicente y la procesión con San Lorenzo Mártir.

Llegada la tarde la rapaciada, muy abundante en estas fechas, frente a la escasez del resto del año, disfrutaron y de que manera de los hinchables en la Plaza Mayor. Camino de la anochecida continuaba la joldría patrocinada por La Gargallera y Las Tozas con la charanga Los Chaborrillos. Uno de los grandes atractivos de los festejos son desde hace ya muchos años los bailes nocturnos que ayer estuvieron amenizados por la orquesta Media Luna.

Los festejos continuarán hoy lunes con la misa por los difuntos por la mañana y la muestra de folclore tradicional por la tarde de la mano del grupo de coros y danzas Aires de Aliste de Pobladura. Para culminar el tardeo habrá una degustación de bolla por cortesía del coto de caza San Lorenzo. El plato fuerte de este año en las verbenas populares llegará con la actuación de la conocida orquesta La Huella habitúan cada año en San Lorenzo. En el descansos se sorteará un cordero donado por la Ganadería Ferrero y al final alborada por el pueblo de Sejas,

Sejas congrega a los vecinos y los emigrantes para venerar a su patrón San Lorenzo

A pesar de la fuerte emigración, entre otros lugar a Argentina, la localidad no solo lograba mantener su estabilidad durante el reinado de Alfonso XIII, la Segunda República y la posguerra, sino que incrementaba si padrón hasta los 579 residentes en 1950 (460 más que en la actualidad) lo que supondría su récord histórico, para tras la estabilidad de los años sesenta, iniciar en los setenta una caída libre hasta bajar a 161 en 1992.

Continuará la vida y quienes pasen por Sejas en estos días podrán disfrutar hasta el día 17 de agosto, sábados domingos, martes y jueves, en las escuelas, de la exposición "Zamora al Límite & Mapas y Planos" del Ministerio de Defensa (Subdelegación de Defensa de Zamora) bajo la organización de la asociación cultural El Cerco. Una oportunidad irrepetible para conocer la frontera hispano portuguesa desde la desembocadura del río Miño hasta la desembocadura del río Guardiana, con 1.214 kilómetros, una de las mas antiguas de Europa y una de las más detalladas.

Sejas congrega a los vecinos y los emigrantes para venerar a su patrón San Lorenzo

El trazado actual se configuró en la Edad Media mediante los Tratados de Zamora (1143), Badajoz (1267) y Alcañices (1297). Sin embargo, su delimitación exacta y definitiva se fijaba por los Tratados de Límites firmados en 1864 y 1926. Al periodo entre estas dos fechas, sesenta y dos años, corresponden los mapas, planos y croquis de la cartografía histórica rayana que forman parte de un conjunto de alrededor de 200 que se conservan en el Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército.

Sejas de Aliste es el pueblo del municipio con más habitantes, más concretamente 119, seguido de Tola con 104, Rábano de Aliste con 58 y San Mamed con 37. Antiguamente era uno de los pueblos más importantes de "La Raya" de España y Portugal a nivel poblacional y de hecho en 1910 ya contaban con 543 vecinos, una auténtica barbaridad. n