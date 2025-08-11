San Marcial adorna sus calles con ganchillo

La Semana Cultural de San Marcial comienza y sus vecinos han adornado las calles con figuras de ganchillo hechas a mano. Las diferentes zonas del pueblo están adornadas con mandalas de diversos colores y con flores, además de figuras con motivo de la vendimia, entre las que se encuentran vides llenas de racimos o una representación de un día trabajando en la recogida de uvas.