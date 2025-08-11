Nuez de Aliste, localidad perteneciente al municipio de Trabazos, se meterá hoy lunes a corazón abierto en las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción, a las 20 horas, con las rondas y cantares en Ricasenda a cargo de Alejandro Domínguez Méndez uno de los últimos virtuosos de la cultura popular en "La Raya" de España y Portugal que actuará por primera vez en público en el pueblo que le vio nacer hace ya sesenta y nueve años.

Alejandro Domínguez Méndez nació en Nuez en 1951, desarrollando su labor profesional como cartero en Madrid, regresando a los orígenes al jubilarse. Como Alextano Zoela en pleno confinamiento de 2020 su peculiar voz traspaso fronteras al compartir en redes sociales videos caseros donde cantaba antiguas rondas, coplas y cantos litúrgicos hasta el punto de despertar el interés no solo de los amantes de la tradición sino de los etnógrafos y folcloristas.

Nuez, en todo lo alto / Chany Sebastián

Fue así como José Manuel Fraile Gil le incluyo como informante en sus obra "Romances, Tradiciones y Canciones Narrativas de Aliste". Entre sus admiradores está Guti: "Una memoria viva. Su dominio del cantar de ronda, del de arada y del ya totalmente olvidado repertorio religioso antiguo es un auténtico tesoro que debería ser más reconocido y venerado por todos".

Mañana el "Bar de la Juventud" acogerá a partir de las 18 horas el torneo de futbolín y en "La Era" los hinchables harán las delicias de los niños. Pasada la media noche fiesta del cubata en "La Ermita" con el DJ Gonmarrr.

La jornada del miércoles 13 de agosto contará a las 18 horas con el campeonato de tajuela en "Las Mayadinas". Media hora después habrá juegos infantiles y a las 20 horas actuará el grupo de baile de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos en "La Era". El coto de caza ofrecerá una pancetada a la brasa a las 22 horas en la "Fuente de Ricasenda". La primera verbena popular de las fiestas contará con la actuación de la orquesta "Kronos" de Salamanca.

Una pachanga de fútbol sala abrirá las actividades del jueves 14 y a las 20 horas actuará la agrupación folclórica alistana "Manteos y Monteras" en "La Era". Coincidiendo con la medianoche turno para la segunda verbena popular amenizada por la orquesta "M3 Show" y al finalizar continuará la marcha con el DJ alistano Marc hasta que el cuerpo aguante.

Folcloristas que participarán en las fiestas. | CH. S. / Chany Sebastián

El viernes 17 habrá a las 19 horas ronda por las calles del pueblo a la antigua usanza que Nuez fue y es cuna y fuente de folclore en esencia pura y a partir de las 22 horas cita en La Ermita con el DJ Iván Rodríguez que continuará de madrugada. Movida nocturna para los más rockanroleros de España y Portugal a partir de la media noche con Xfitos Rock Band un grupo musical muy conocido por sus magníficas versiones del mejor rock nacional de formaciones y solistas como Extremoduro, Platero y Tu, La Fuga, Fito y los Fitipaldis, Marea, Rosendo, Loquillo, Barricada, Burnig o Héroes del Silencio

Nuez de Aliste pondrá el broche de oro y el punto final a los festejos coincidiendo con el sábado 16 con el tradicional concurso de postres en el bar de la juventud a las 20 horas y la gran caldereta a las 21 horas en La Moral por cortesía del coto de caza de Nuez.n