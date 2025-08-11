Nuevo incendio de nivel 2 en Zamora: esta vez en plena la Sierra de la Culebra

Inoportuno el nuevo incendio de nivel 2 que se ha notificado en la provincia de Zamora cuando todos los medios disponibles se encontraban combatiendo las llamas en Molezuela de la Carballeda y alrededores. A las 18.27 horas se ha informado de un fuego en Puercas de Aliste, en el municipio en Gallegos del Río, en plena Sierra de la Culebra, escenario de uno de los incendios más devastadores de la historia de España.

El incendio se declaró en el término de dicho pueblo, Puercas de Aliste, y se extieden en el monte que hay entre este y Ferreruela de Tábara.

A las 8 de la tarde la localidad de Puercas de Aliste se encontraba en prealerta, es decir, que está preparado el dispositivo en caso de que sea necesario evacuar a la población.

Los servicios de información diaria de incendios forestales de la Junta de Castilla y León avisan de que actualmente hay ocho medios asignados: dos agentes medioambientales/celadores, dos cuadrillas terrestres, tres autobombas y un helicóptero/hidroavión.

La causa está aún por determinar y la zona afectada está todavía en perimetración.