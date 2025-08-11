Medio millar de personas apoyan al niño Manuel González en Abejera

Abejera de Tábara, localidad perteneciente al municipio de Riofrío, es históricamente uno de los pueblos con gentes más solidarias de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, unos hombres y mujeres, muy buena gente, a los que quizás su propia idiosincrasia haya marcado ese peculiar carácter y manera de ser que les caracteriza y que inspira confianza a primera vista.

Durante el mes de agosto el pueblo situado entre la “Sierra de Valer” y la “Sierra Sesnández” recupera su esplendor poblacional y ha aprovechado la ocasión para celebrar la "Marcha Benéfica 2025" que congregó a alrededor de medio millar de personas, que hicieron el recorrido por la ermita y hacia la antigua estación del ferrocarril en un ambiente de confraternidad

De regreso hubo fiesta multicolor por cortesía del pueblo, invitando el alcalde pedáneo Ángel Andrés Ferreras, a agua y un helado a todos los participantes de Abejera y también de Sesnández y Riofrío e incluso muchos llegados desde Asturias y hospedados en las casas rurales de la zona.

Vecinos participan en la marcha solidaria con el pequeño Manuel. / Ch. S.

Fue la cuarta marcha solidaria y se agotaron las 400 bolsas y camisetas que llevaban como estampa una abeja corriendo con el nombre de Mael, con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Zamora.

Todos los fondos recaudados han sido donados a la familia de Manuel González Artos, un niño que padece parálisis cerebral para ayudarla a costear las terapias y caros materiales ortopédicos.

Manuel González Artos, de ocho años de edad, aunque nacido y residente habitual en Gijón (Asturias), es un alistano de origen y corazón. Su abuela Benilde Río emigró a tierras asturianas donde se casó con el asturiano Justo Artos, siendo los abuelos de Manuel y padres de su madre Begoña Artos Río que a su vez formó su propia familia con el asturiano Borja González Bueno, que dio como fruto a al niño de ocho años de edad y a su hermana Nerea con trece.

Desde su nacimiento Manuel padece parálisis cerebral infantil siguiendo el tratamiento necesario por parte de la familia y de los profesionales de la medicina con vistas para mejorar su calidad de vida. Se trata de un niño muy cariñoso y muy querido en el pueblo donde la familia tiene casa y suelen regresar cada año a pasar las vacaciones prácticamente todo el verano.

En el centro de la imagen, el niño Manuel, protagonista de la marcha solidaria celebrada en Abejera. / Ch. S.

La marcha benéfica, de alrededor de cuatro kilómetros, se ha desarrollado dentro de la Semana Cultural 2025 promovidas por la asociación cultural “El Castro”, que ha ofrecido un variado elenco de actividades desde el taller de hadas al de los secretos de las colmenas a cargo de Esmeralda Folgado natural del pueblo o el de primeros auxilios por Susana Villar. También hubo teatro con el grupo Atrezzo que represento “Una de detectives”.

En la última jornada por la mañana el protagonismo fue para las magníficas estampas de la Sierra de la Culebra de Denis Hahn, un paraíso natural del que Abejera de Tábara formó, forma y siempre formará parte por sus vínculos con “El Casal”.

Esmeralda Folgado con su “Lana y Candil” fue la encargada de coordinar “del serano al hilandar”, como un emotivo y merecido homenaje a las personas mayores de la localidad, recuperando por un día, entre mantones y mantillas, usos, ruecas, cardas, peines y cuentos, la transformación de la lana en filos hilos rememorando los viejos oficios de escarmenar, cardar e hilar, “porque un pueblo que trabaja, come, ríe y celebra la vida junto, nunca pierde su identidad”.

Es Abejera tierra de buenos bailadores el broche de oro llegaba a la vera de los pasodobles, cumbias, rumbas y rancheras de la mano del cantante zamorano Alberto Martín.

Culminada la Semana Cultural, vecinos y emigrantes han comenzado ya la cuenta atrás para la próxima cita entorno al día 8 de septiembre en que se celebrarán las fiestas patronales en honor a “La Natividad” el día más importante del año para Abejera de Tábara.

