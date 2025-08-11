La Junta cifra en 3.500 las hectáreas calcinadas por el incendio de Molezuelas de la Carballeda

El delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, ha cifrado en 3.500 hectáreas la superficie de terreno calcinada por el incendio forestal originado en la tarde del pasado domingo y que obligó a desalojar cuatro municipios de la provincia, Molezuelas de la Carballeda, Uña de Quintana, Cubo de Benavente y Congosta.

Remarcó Prada que el fuego requirió una actuación “tremendamente rápida porque el viento cambiaba prácticamente cada momento” y que el operativo de extinción ha contando con “los medios suficientes y adecuados”, lo que permitió que, pasadas las doce y media de la noche, pudieran reducirse las llamas, ante lo que reiteró la “rapidez y la contundencia” en la actuación para “atajar un incendio complicado y difícil”.

Prada, que desde que se originara el incendio ha mantenido un contacto permanente con el presidente y la vicepresidenta de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Blanco, respectivamente, ha actualizado este lunes los datos relativos al fuego que, como matizó, comenzó a las 14.25 horas y ante las previsiones de su rápido progreso, desde el inicio se declaró un índice de gravedad nivel 1, que a las 16.35, se incrementó hasta nivel 2.

Colaboración de la UME

Ya en ese momento se valoró si era necesario solicitar la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME), como así se pidió a las 17.59 horas. En este punto, recordó que, una vez declarado el índice de gravedad 2, se constituyó el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopy), del que han formado parte la Diputación Provincial, subdelegación del Gobierno y los diferentes jefes de servicio que forman parte de la delegación territorial de la Junta para coordinar las actuaciones.

Del mismo modo, se estableció un contacto directo con los Ayuntamientos de los municipios que, finalmente, tuvieron que ser desalojados y, a sus alcaldes, se les proporcionó información sobre la evolución del fuego y sobre cómo llevar a cabo la evacuación de sus vecinos de forma inmediata, cuya colaboración ha sido “ejemplar”.

En cuanto a las labores de extinción del incendio, el delegado territorial de la Junta destacó la rápida propagación de las llamas por el viento, lo que dificultó su control, ya que “continuamente cambiaba de dirección” a lo largo de toda la tarde.

A partir de las doce y media de la noche, se pudo comprobar a través de una cámara de vigilancia orientada hacia la zona afectada por el incendio que “el nivel de llama iba descendiendo”.

Evacuación

En cuanto a los vecinos que tuvieron que ser desalojados, Prada confirmó que en Molezuelas de la Carballeda fueron evacuadas alrededor de 150 personas; de Uña de Quintana unas 300 y de Cubo de Benavente cerca de 200. El último municipio desalojado fue Congosta, en el que unas 200 personas tuvieron que ser evacuadas, por lo que el total de vecinos que tuvieron que abandonar sus pueblos ante la amenaza del fuego fueron 850, cuyo traslado “se estableció” a Camarzana de Tera, ubicación preestablecida en función de la localización del incendio.

En el citado pabellón han pasado la noche 171 personas, que han sido atendidas por Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil de Toro, Benavente y Villalpando. De los vecinos desalojados, seis fueron traslados a la residencia de Camarzana de Tera, al tratarse de personas dependientes o con alguna patología, por lo que requerían una atención más especializada. Todos los vecinos desalojados han iniciado ya el regreso a sus domicilios en los cuatro municipios que ayer tuvieron que ser evacuados.

Además, tres carreteras tuvieron que ser cortadas al tráfico, de las que tan solo se mantiene la prohibición de circular en un tramo de la vía que une Cubo de Benavente y Congosta.

Operativo

En cuanto a los medios desplegados en la zona afectada por el fuego, Prada destacó que del operativo han formado parte 10 medios aéreos, 12 cuadrillas terrestres, ocho autobombas, 6 bulldozers y 6 equipos de lecha contra incendios forestales, en total, alrededor de 80 personas.

La UME ha colaborado en las labores de control y extinción del incendio con 82 solidados y el Gobierno ha aportado dos brigadas con sus helicópteros, dos aviones FOCA y el ATE Extremadura, que es un avión de menor carga.

En estos momentos, dos helicópteros siguen trabajando en la zona refrescando el terreno para controlar y perimetrar el fuego y, sobre todo, vigilar su evolución y aquellos focos o zonas de llama que pudieran reavivarse.

En una primera estimación de la superficie afectada, Prada apuntó que las llamas han calcinado alrededor de 3.500 hectáreas, aunque será necesario seguir delimitando el perímetro y controlar su evolución. Por otra parte, confirmó que el incendio ha afectado a una vivienda y a dos naves de Cubo de Benavente.

De otro lado, anunció que esta tarde se esperan rachas de viento “bastante fuertes” por lo que se incrementará la vigilancia para evitar que las llamas puedan reavivarse. El delegado territorial de la Junta insistió en que las primeras hipótesis apuntan a que el incendio ha sido, presuntamente, intencionado y animó a los ciudadanos a denunciar a los pirómanos complementando así la labor de vigilancia continua que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por último, indicó que en la tarde del domingo se registraron otros dos incendios en la provincia de “menor entidad”, uno en Calzadilla de Tera y otro en Villar de Fallaves.

Por su parte, el presidente en funciones de la Diputación, Víctor López de la Parte, destacó que el incendio ha obligado a trabajar sobre la zona "con intensidad" durante toda la noche, a la vez que ha cuantificado los daños materiales que ha provocado.

En concreto, aseguró que los daños más importantes se han registrado en el Cubo de Benavente, municipio en el que las llamas han calcinado algunas viviendas que no estaban habitadas y situadas en las afueras del pueblo, así como un pajar y una nave utilizada como almacén de ferretería, cuya estructura ha colapsado por la virulencia del fuego.

