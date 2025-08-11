Una herida de 18 años tras caer de un quad en Cobreros

Nuevo accidente de tráfico en la provincia de Zamora. En esta ocasión, se ha saldado con joven de 18 años herida en Cobreros, en concreto, en la localidad de Quintana de Sanabria, como consecuencia de la caída de un quad en el que la chica iba como acompañante.

El aviso se ha producido a las 6.15 horas.

El hombre ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Punto de Atención Continuada de Sanabria.