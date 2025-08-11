Fermoselle calienta motores para sus fiestas de San Agustín con los juegos tradicionales y la cucaña

La Asociación Sendero del Duero, surgida de la Peña El Descojone, organiza un año más una de las actividades más esperadas del verano en la localidad de Fermoselle: los juegos tradicionales y cucaña, que tendrá lugar el viernes 22 de agosto a las 19:00 horas en la plaza del pueblo. Esta cita, que ya se ha convertido en una tradición, se consolida como un punto de encuentro para familias y vecinos tanto de Fermoselle como de localidades cercanas.

La actividad incluye carreras de sacos, tira-soga, cucaña y una animada pelea de globos de agua para los más pequeños, que se ha convertido en el momento estrella desde que se incorporó hace dos años. Esta jornada de las fiestas de San Agustín destaca por su carácter intergeneracional, donde los niños son los grandes protagonistas, pero también muchos adultos se suman a los juegos, creando un ambiente festivo lleno de humor y participación.

Como colofón, se celebra un bingo popular pensado para que los más mayores también disfruten y se sientan parte de la fiesta. Todo ello con el objetivo de reforzar el tejido social del pueblo, recuperar las tradiciones lúdicas y ofrecer una alternativa cultural accesible y divertida para todos los públicos.

La Asociación Sendero del Duero destaca el compromiso y la implicación de Arturo Seisdedos, presidente, y Julia Hdez-Bueno Regojo, secretaria, por su "trabajo incansable" en la creación y puesta en marcha de la asociación. La entidad nació con el objetivo de mantener vivas las costumbres populares, aportar a la vida cultural del pueblo y, al mismo tiempo, atraer a visitantes y fomentar la participación en el entorno rural.

La jornada se enmarca en un día completo de fiesta, que arranca con el tradicional concurso de paellas a las 14:00 horas y termina con la discovaca y discomóvil de DJ Toto a las 24:00 horas.

Todas las actividades de las fiestas de Fermoselle, que comenzaron el 1 de agosto con la tradicional campaña torera, están recogidas en el libro de fiestas, donde se pueden consultar todos los detalles para no perderse nada. La entidad hace un llamamiento abierto a personas de toda España que quieran vivir unas fiestas increíbles y sumarse a la diversión. "Es una ocasión única para disfrutar en comunidad, reír y dar la bienvenida a las fiestas de San Agustín como merece Fermoselle".