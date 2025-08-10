Voluntarios limpian el río Becerril a su paso por Riofrío de Aliste

Riofrío de Aliste regresó ayer a tiempos pasados recordando que si los pueblos son lo que son y tienen un patrimonio es gracias a los aconteceres de sus moradores que, aparte de sacar adelante a sus familias y haciendas, aún eran capaces de sacar tiempo para afrontar las costumbres consuetudinarias en favor de la comunidad vecinal.

Riofrío Despierta, asociación cultural y vecinal presidida por Nuria Sánchez, fue la encargada de convocar la jornada de voluntariado "Limpiamos Nuestro Río" que logró atraer la atención y participación de hombres y mujeres, niños (acompañados), jóvenes y mayores.

Comenzaba a calentar y los voluntarios fueron congregándose en la Plaza de los Carochos con sus bolsas, guantes y calzado para echarse al agua, pero sobre todo con mucha ilusión y fuerza de voluntad para recuperar la esencia de los concejos de antaño a prestación personal donde solo hacían falta tres cosas: esfuerzo, voluntad y ganas de trabajar.

Voluntarios limpian a prestación personal el río Becerril a su paso por el pueblo de Riofrío

Francisco Blanco fue el encargado de guiar la actividad comunitaria que empleó la mañana en recoger y retirar del cauce y sus orillas todo aquello que no pertenecía al río Frío hasta dejar solo el protagonismo a su rica biodiversidad en flora y fauna para disfrute de quienes mantienen la sana costumbre de pasear a orillas del antiguo Becerril que "lo bien hecho, bien está y bien parece".

De bien nacidos es ser agradecidos y antaño los días grandes de concejo siempre terminaban con la tradicional convidada. Ayer los voluntarios realizaron un magnífico trabajo aparte de predicar con el ejemplo y el Ayuntamiento de Riofrío de Aliste, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Germán Matellán Fernández, agasajó a los participantes en "Limpiamos Nuestro Río" con un exquisito almuerzo de convivencia y hermandad. Un pueblo unido y un ejemplo a seguir. Culminaba la jornada en el salón social con los cuentos y las historias de "don Guti", un alistano de adopción y de corazón, morador allá por Sejas, que como siempre cautivó a todos con todos esos aconteceres a los que le da un toque especial que te atraen y te ilusionan.

El río Frío nace históricamente en la serreña Fuente de Moya Pan en el corazón de la Sierra de la Culebra, entre Ferreras de Abajo y Sarracín, situada entre las vertientes del Monte Lleira (1.171 metros de altitud) y Peña el Aguila (1.112), conocida antiguamente también como Fuente de los Cacharreros pues junto a ella hacían parada y fonda (diurna y nocturna) los buhoneros y tratantes que comerciaban entre Aliste, La Carballeda y Benavente. Uno de sus principales tributarios es el manantial de El Picón de Sarracín donde está la Fuente de los Cinco Caños, antes de pasar por el pueblo al que da nombre y seguir camino hacia Los Bodonicos donde entra en Valer para tributar al río Aliste en Gallegos del Río.

Es el río Frío y su entorno un paraíso natural para disfrutar de su ribera y el Ayuntamiento de Riofrío ha puesto en marcha la ruta Descenso del Becerril de dificultad media y con un recorrido de 28 kilómetros y 100 metros (desnivel acumulado de 560 metros) que los senderistas pueden realizar en aproximadamente en siete horas y media; en 160 minutos con bici montaña.

El Catastro del Marques de la Ensenada registraba en 1751 en el curso del río Frío en el municipio hasta 20 molinos harineros de agua, de ellos 3 en Sarracín y 17 en Riofrío pueblo donde también se localizaba uno de los pocos batanes alistanos para batir los paños con los que se elaboraban entre otras prendas las Capas Pardas Alistanas de Honras y Respeto. Entorno al año 2000 el Ayuntamiento restauraba tres de ellos, los de Las Fuentes y La Culaga en Riofrío y el de El Picón en Sarracín.

Riofrío Despierta está cumpliendo fielmente con su función de dinamizar el pueblo del que toma nombre para que nadie se quede dormido y el próximo sábado llegará la jornada "Vamos a hacer adobes". Sera a las 10 de la mañana y quienes vayan a participar que vayan pertrechos de ropa para ensuciar, sombrero y crema solar que lo de amasar el barro tiene su mérito. Que no se preocupen por el sustento que el almuerzo será cortesía del Ayuntamiento.

Por la tarde en las pistas de la Era se construirá un horno alistano de adobes como los que antaño había en cada casa para la elaboración del Pan casero y los hornazos. A las 20.30 horas la compañía de San Juan del Rebollar representará la obra "El Florido Pensil" y habrá cena a base de gazpacho, tortilla, embutidos, croquetas, empanadillas, helado, café y chupito.

