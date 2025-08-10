La vida volvió este 9 de agosto a las entrañas de Argusino. En esa titánica batalla por la resistencia al olvido, los hijos y descendientes de este pueblo fulminado bajo las aguas del Tormes, vovieron a reencontrarse en la ermita de la Santa Cruz, lo más próximo al pueblo sumergido. Esta vez con un sentido homenaje a los mayores.

En ese mar de agua embalsada, mal llamado para muchos Almendra, duermen los cimientos y las ruinas de Argusino desde hace 58 años. Porque, a diferencia de otros pueblos que sufrieron la misma condena, este antiguo vergel de Sayago fue destruido antes de ser inundado como queriendo borrar toda huella. No lo consiguieron. Los argusinejos y sus descendientes pelean por preservar la memoria y vuelven, convocados por la Asociación Argusino Vive, "con el ánimo de seguir forjando lazos de recuerdo y seguir manteniendo vivo el nombre de un pueblo injustamente condenado a desaparecer bajo las aguas del Tormes".

Ayer era un día de "agradecimientos a los nuestros, a los que con el simple hecho de regresar contribuyen a mantener vivo el vínculo con su tierra de origen; pero también con todos aquellos a los que de una manera u otra, la historia de Argusino les caló. Una historia que muchos han continuado en forma de documentales, cortometrajes, exposiciones fotográficas y relatos" expresaron los miembros de la Junta Directiva de Argusino Vive durante el homenaje los mayores de 80 años.

Tributo a los mayores de Argusino

Diecisiete hombres y mujeres, iconos de la memoria del pueblo. Caridad Peñas Pascual, José Miranda Crespo, Manolo Pardal García, Manuel Garrote de Inés, Lucía López Morais, María Carrascal Garrote, Celia Marino, Dary Marino, Manuela Carrascal Garrote, ⁠Luzdivina Carrascal Garrote, Consuelo Pardal García, Maruja Benéitez Martín, Consuelo Crespo Carrascal, José Manuel Carrascal Martín, Piedad Carrascal Martín, Jesús López Vaquero y Celsa Garrote. Y dos reconocimientos especiales. Uno póstumo a Víctor Valdesueiro, por contribuir con sus relatos a mantener la memoria de Argusino; y a Alberto Almaraz por su entrega constante y ayuda a la asociación.

Víctor Valdesueiro "a quien los viajes en bicicleta desde la vecina Muga para contemplar los restos expuestos le impulsaron a escribir. Sayagués de pura cepa, de padres nacidos en Moralina y Bermillo, se define como un mero juntaletras, pero que no os deje engañar: aventurarse en cualquiera de sus relatos supone sumergirse de lleno en un mar de sentimientos. Los mismos que flotan en esta explanada y en el camino hasta la entrada a Algosino (tal y como consta en documentos antiguos)". Los argusinejos dieron las gracias a Víctor "por contribuir a mantener el nombre de un pueblo que, si bien nunca debió ser condenado a am triste destino, si contribuyó a fortalecer los lazos de hermandad ente quienes fueron sus vecinos y hoy mantienen sus descendientes desde Villar del Buey hasta Cascón de la Nava, Tarragona, Suiza y Argentina".

Y recuerdo especial para José Manuel Fernández, presidente de Argusino Vive durante siete años. "Fue el alma y motor de una asociación que ha impulsado el espíritu de hermanamiento con Argusino. No entendía de tiempo, de viajes, de reuniones; siempre con su educación y don de gentes, con una sonrisa de insistencia siempre con una frase por bandera que rezaba: “En el vicio de pedir está el arte de no dar”. Porque, como tantos que abandonaron su tierra sin opción a regresar, Argusino siempre fue su espinita clavada".

La misa en la ermita, una cena de hermandad y el concierto de Vanesa Muela coronaron el día.

