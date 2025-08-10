La sementera de Tapioles germina en Long Island

En los cuatro años que viví en Nueva York tan solo una vez rebasé los límites de Queens para visitar Long Island. Fue a comienzos de 2015 con una excursión rumbo a Montauk Point para ver las focas que tomaban el sol en sus playas invernales. No sé si aquellos cuatro fócidos que exhibían sus cuerpos grasientos sobre una piedra merecían la pena un viaje de doscientos kilómetros, pero recorrer esta larga isla en toda su extensión tenía su encanto, como contemplar el mar abierto al otro lado de la península Ibérica.

Diez años después he vuelto a Long Island con un destino más cercano. En esta ocasión bastaba recorrer los cuarenta kilómetros que separan Penn Station de Long Beach. La terminal del Long Island Rail Road tiene el encanto de una estación rural en la que el mundo parece detenerse, pero aquella impresión es solo un espejismo. Al salir me encontré con una amplia avenida que tenía más movimiento del que sospechaba. Long Beach comenzó siendo una pequeña población fundada en 1880 en torno a un hotel cuyo crecimiento demográfico le otorgó el estatuto de ciudad en 1922.

En el exterior de la estación hay una larga fila de edificios comerciales de una o dos plantas, uno de los cuales exhibe un cartel de intenso color azul con letras blancas que anuncian la sede del Círculo de la Hispanidad INC. La ventana izquierda desvela algunas de las actividades promovidas por este centro tan ajeno a la cultura anglosajona: Dance Studio: Salsa, Flamenco, Tango. Muy cerca, hay una cafetería en la que me había citado con mi anfitrión: Gil Bernardino Osorio. Me dijo que pidiera café con unos bagels para desayunar y que le esperara. Así lo hice mientras degustaba esos panecillos con forma de donuts que fueron importados al Nuevo Mundo por los judíos asquenazíes de Polonia. El mío estaba relleno de queso y mermelada y era un magnífico completo para el café y el zumo natural que completaron mi desayuno.

La cafetería era pequeña pero con mucho movimiento. Estaba atendida por cuatro trabajadores hispanos que despachaban con rapidez y amabilidad a los múltiples clientes que continuamente entraban y salían para llevarse el desayuno. Yo me quedé en una de las pocas mesas disponibles a esperar. Míster Bernardino se presentó pocos minutos después y nos saludamos cordialmente con la complicidad de quienes llevan pegado a sus pies el polvo de los caminos de Zamora.

Natural de Tapioles (1947), este docente zamorano emigró a los Estados Unidos en 1974 y se estableció en Long Beach, adonde llegó por motivos familiares (su esposa era de allí). Fue para quedarse un año y han pasado más de cincuenta. Nos habíamos citado para conocernos, pero sobre todo para conocer su obra que es impresionante. Mientras tomábamos café me relató su peripecia vital que trataré de contar en otra ocasión.

Terminado el desayuno, recorrimos la acera hasta llegar a la sede del Círculo de la Hispanidad en el número 26 West de Park Avenue. Las escaleras de acceso estaban rodeadas de comida enlatada para ser distribuida entre personas sin recursos. Sorteamos los paquetes y llegamos a la entreplanta que desde la calle parecía albergar un pequeño local al que asoman tres amplios ventanales. Una vez dentro descubrí que es más amplio de lo que parecía: cuatrocientos metros cuadrados con múltiples despachos. Un equipo de personas trabaja allí para sacar adelante los múltiples programas impulsados por este centro social que comenzó su andadura en 1980. Cuando llegó a los Estados Unidos, Bernardino se puso a trabajar en la Junta Juvenil de Long Beach y enseñó en el Programa de Educación para Adultos al mismo tiempo que se graduó en la Universidad y comenzó la docencia en un barrio muy pobre y degradado de Brooklyn. El contacto con los alumnos y los adultos le permitió conocer las necesidades reales de la comunidad hispana a la que decidió consagrar su vida fundando el Círculo de la Hispanidad.

Después de más de cuarenta y cinco años, este centro sostiene numerosos programas de salud, vivienda, prevención de la violencia, educación y desarrollo juvenil. Pudimos conversar con las directoras de algunos departamentos, entre ellas con Blanca Parra que se encarga de facilitar transporte a casi trescientos enfermos de sida con el fin de facilitarles el tratamiento. Conocimos otros programas como el de alfabetización en el que se enseña la lengua asociada a la cultura de los diversos países hispanos para fomentar la cooperación y el afecto mutuo.

Tras el Círculo de la Hispanidad vino otro proyecto muy ambicioso: Evergreen Charter School fundada en 2009. Se trata de una escuela sostenida con fondos públicos, pero con un equipo directivo independiente que se convierte en una alternativa al sistema escolar normalizado. Es totalmente gratuita, cuyos alumnos son mayoritariamente hispanos y afroamericanos. Comenzó siendo un pequeño colegio de Primaria y hoy acoge a más de mil doscientos escolares que pueden completar todo el proceso educativo. Unas cifras que van en aumento y que pronto alcanzarán los 1625 alumnos que les han autorizado. Para conocer los cuatro edificios que componen este campus académico, subimos al "carro" de Gil Bernardino y nos dirigimos a Hempstead, una localidad a quince kilómetros al norte de Long Beach cuya población es hispana en cincuenta por ciento y afroamericana en un tercio.

La primera parada nos condujo al primer edifico propiedad del Círculo de la Hispanidad, algo así como la niña de los ojos de Gil Bernardino. Fue inaugurado el año 2010 con el fin de ubicar en sus instalaciones todos los programas existentes en Hempstead. Sin embargo, los planes cambiaron y el edificio pasó a convertirse en un centro educativo. La fundación de Evergreen Charter School un año antes le obligó a buscar un lugar en el que impartir la docencia y, por eso, lo que iba a convertirse en la sede del Círculo comenzó siendo una escuela para niños de preescolar junto al primer curso de Primaria. No obstante, allí coexisten docencia y la asistencia social que se desarrolla fuera del horario lectivo.

El edificio era todo un hito en arquitectura sostenible. Disponía de numerosas aulas, una amplia sala multiusos y una cocina comercial. Pero lo más codiciado para Gil Bernardino era su carácter ecológico, haciendo que la sede del Círculo de la Hispanidad fuera la primera organización sin fines de lucro del estado de Nueva York que obtenía la certificación de oro del Consejo de Construcción Ecológica de los Estados Unidos por sus instalaciones verdes.

Tras recorrer los casi doce mil metros cuadrados que ocupan estas instalaciones regresamos al coche y nos dirigimos hasta la iglesia de San Ladislao. La falta de inmuebles y de solares hacía inviable la continuación del proyecto educativo del docente zamorano hasta que sus ojos se pusieron en una escuela parroquial en desuso que alquiló con notable beneficio para ambas partes. La parroquia destinada a la población polaca tenía dificultades para seguir adelante con su misión y había cerrado la escuela que alquiló a Evergreen Charter School para ubicar allí las clases de 2º a 4º de Primaria. Lo mismo hizo con otra escuela parroquial, ubicada a ochocientos metros en dirección sur, junto a la parroquia de Nuestra Señora de Loreto. En este caso se trata de un precioso complejo parroquial construido en la segunda mitad del siglo XIX en el que se cursan los grados 5º y 6º de Primaria. El edificio no es muy funcional para el uso educativo actual, pero su amplitud y elegancia lo hacen especialmente interesante para quienes disfrutamos con la historia: un conjunto de edificios de estilo colonial que conjugan el color rojizo del ladrillo con el blanco de las molduras.

Con la oferta de los seis cursos de Educación Primaria concluía el proyecto inicial. Sin embargo, los padres rogaron a Bernardino que implantara la Secundaria, pues el ambiente recibido en este colegio se truncaba al llegar a un instituto público. Esto le condujo a continuar con la nueva etapa educativa que conforma la Educación Secundaria norteamericana: del 7º al 12º curso. Para esta última etapa, la escuela se ha establecido provisionalmente en un inmueble alquilado, pero este verano, el próximo 16 de agosto se inaugura un nuevo edificio que pude conocer cuando las obras estaban tocando a su fin. Me ha impresionado tanto su arquitectura y su proyecto educativo que he querido escribir esta reseña.

El colegio ofrece una estampa inigualable. Conocimos las aulas de música dotadas con las técnicas más modernas, los comedores diseñados para aprender a comer saludablemente, las salas de convivencia luminosas y acogedoras e incluso los baños que parecían los de un hotel. "El ambiente educa", nos decía Bernardino y, por eso, es preciso disponer de zonas muy bien cuidadas para que eso forme parte de su educación. Aunque sean muy elegantes, nos decía "los pobres tienen derecho a disponer para su educación de espacios similares a los ricos". Las aulas amplias y hasta en la parte superior un campo de fútbol con una generosa hierba artificial. Sobre él, las placas solares que contribuyen a la sostenibilidad del inmueble.

Todos los detalles estaban muy cuidados y supervisados por Gil Bernardino que se fijaba en todo. Sin embargo, a pesar de ser un edificio impresionante, lo más sorprendente no era lo material, sino la filosofía educativa que guía su proyecto. La escuela se construye sobre tres pilares que marcan la diferencia y le dan su carácter propio. El español, las artes y la sostenibilidad.

Todos los días tienen clase de lengua española de modo que el idioma forma parte del bagaje cultural de los alumnos. Además se cuida mucho lo estético, especialmente la música y, por último, el centro nace con un cuidadoso respeto al medio ambiente y a la sociedad. Este último propósito está inscrito en inglés y en español en un mosaico que figura a la entrada del centro y que, a modo de lema, pueden leer los chicos cada día: "Prometo a respetarme a mí mismo, respetar a los demás y respetar los recursos de la tierra. Me comprometo a proteger la Tierra, a respetar la diversidad de la vida y honrar la dignidad de cada miembro de la familia universal. Un planeta, un pueblo, un mundo en armonía, con paz, libertad y justicia para todos".

Junto a eso quisiera apuntar dos detalles que marcan el espíritu de este centro. Todos tienen clase de cocina. No se trata de una asignatura independiente, sino de algo necesario para sus vidas, porque sin una alimentación adecuada el cerebro no funciona bien. Con ello se evita uno de los grandes problemas de las clases depauperadas, la comida basura. Enseñar a cocinar rápido y a comer saludable es un reto del centro que ayuda también a progresar a los más desfavorecidos.

Y un último detalle. En todas las visitas que hicimos destaca el equipo humano que guía este proyecto. Se respiraba en los despachos y en las diversas escuelas lo que otorga a Bernardino no solo la capacidad de ser un visionario, sino un don especial para el liderazgo y la coordinación de equipos con los que ha sacado adelante sus planes. Después regresé al Bronx y de ahí a Zamora, deseando contar lo que he visto. La obra de este zamorano en Long Island del que un día contaré el germen de sus ideas en Zamora y en Madrid. Pero esto requiere un próximo artículo.