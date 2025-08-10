La Raya se rinde al mejor folclore alistano, trasmontano y asturiano en Trabazos

La Raya de España y Portugal vivió uno de los momentos álgidos de la época estival con el exitoso Festival de Folclore de Trabazos que congregaba a los amantes de la cultura tradicional de uno y otro lado de la frontera para disfrutar de danzas y melodías en la Plaza de las Eras Grandes.

Nunca es tarde si la dicha es buena. Pandereteras de Raigal, “el latido que nace en lo profundo de la tierra”, es un nuevo grupo de folclore alistano creado, bajo la dirección del profesor de la Escuela de Folclore de Trabazos Ricardo Pérez, “para rescatar del olvido esas canciones que alguna vez fueron voz del pueblo, reviviendo esas melodías que habitan en la memoria colectiva pero que el tiempo intentó silenciar”. Su repertorio, así lo demostraron, “es una búsqueda constante en lo ancestral, en lo auténtico, en aquello que vibra más allá de la moda o lo pasajero”.

Los presentes dieron su sabia sentencia: “Raigal es raíz y presente, es la unión entre lo que fuimos y los que aún somos, no viene a reinterpretar la tradición, vienen a despertarla, porque hay melodías que no deben desaparecer y voces que no deben callarse: dejaremos que la raíz nos encuentre”.

Hablar de las gaitas de fole es hablar de las rondas y alboradas alistanas en su esencia más pura y así lo refrendó el nuevo grupo de gaiteros de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes liderados por José Juan Mezquita González, gaitero de Riofrío, profesor de la escuela de Trabazos, que ha sabido reunir experiencia y juventud, y sobre todo ha recuperado la ilusión por la gaita de fole,

Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes volvía a ser el alma mater del festival con un grupo de danzas que ya tiene 31 años de vida, se creó en 1994, y que actualmente está dirigido por Lucía Fuentes Esteban y Rodrigo García Román, estando integrado por 25 miembros originarios de diez pueblos alistanos diferentes: Trabazos, Nuez, Rábano, Alcañices, San Juan del Rebollar, Grisuela, Matellanes, Pobladura, San Vicente de la Cabeza y Tolilla. Ofreciendo un amplio y variado pero muy particular del área fronteriza alistana y trasmontana de donde tomaron su nombre.

Alistanos y trasmontanos pudieron disfrutar como novedad con la actuación este año del grupo de la Asociación de Baile Tradicional e Investigación “El Ventolín” creada en Pola de Siero (Asturias) en 1978 con el objetivo de conservar, fomentar y divulgar el folclore tradicional, muy especialmente entre los más jóvenes. En su escuela, una de las pioneras asturianas, se enseña desde bailes y danzas propias astures a instrumentos como gaita, tambor, acordeón, pandereta, pandero y flauta travesera.

Una formación puntera en el Principado de Asturias que llegó a las Tierras de Aliste tras haber llevado su folclore asturiano por el Festival de Lorient en Francia y por otros encuentros en países como Alemania, Polonia, República Checa, Italia, Suiza, Bélgica y Portugal. Había expectación por disfrutar del folclore asturiano y no defraudaron: magníficos.

La organización, matrícula de honor, corrió a cargo de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes, entidad presidida por Miguel Bermúdez Bermúdez, con la colaboración del Ayuntamiento de Trabazos, la Diputación de Zamora, el grupo de folclore e investigación “El Ventolín” de Asturias, las “Pandereiteras de Raigal”” y la Fundación Caja Rural de Zamora.

Cada año la actividad se enclava dentro del Verano Cultural de Trabazos y la organización ofreció una merienda de convivencia y hermandad para todos los folcloristas participantes antes de sus actuaciones, de esta manera pudieron intercambiar experiencias y conocimientos folclóricos.

El Verano Cultural de Trabazos pone su broche de oro este lunes, 12 de agosto, con la actuación del grupo de folk “Manaita” y una hora más tarde con la cena popular para los vecinos e hijos del pueblo a base de hamburguesas de Ternera de Aliste con patatas fritas, panceta, postre y bebida, para finalizar con la verbena popular amenizada por la orquesta “Cañón”.

