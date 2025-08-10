Un proyecto se propone recuperar las bodegas de Guarrate

Hay cálculos que cifran en más de un centenar las bodegas que surcan el subsuelo de Guarrate. Construcciones en su mayoría abandonadas, cuando no derruidas por el desuso. Una iniciativa plantea la recuperación de este patrimonio

David Rodríguez Coco, enólogo establecido en su pueblo de Guarrate después de un periplo laboral por Estados Unidos, lleva tiempo rondando la idea de recuperar las bodegas subterráneas del pueblo. Un patrimonio histórico y sentimental, cuyas raíces son una incógnita por descubrir. "Hay quien habla de 500 años de historia" cuenta David, cuyo entusiasmo por la idea le ha llevado a comprar una bodega y plantear su reconstrucción.

Pero la idea es ir más allá. "Es dar valor a este legado que nos dejaron nuestros antepasados y recuperarlo como un atractivo más del pueblo". De momento se ha dado un primer paso con la Jornadas por la recuperación del Barrio de Bodegas de Guarrate, organizada por David Rodríguez Coco con la colaboración del Ayuntamiento de Guarrate, la Asociación Cultural Trambasaguas, el Club de Cata el Descorche y la Asociación Bodegas y Cuevas Dueñas (ABCD).

Una actividad donde destacó el interés generado en torno a la conservación del patrimonio rural. Prueba de ello fue la asistencia de más de 100 vecinos interesados en la posibilidad de poner en valor el patrimonio subterráneo de Guarrate. Y nada como la experiencia de otros lugares como Dueñas, donde en el año 2014 se creó la Asociación de Bodegas y Cuevas de Dueñas como una forma de salir del estancamiento en el que se encontraban los barrios de bodegas de este municipio vallisoletano, debido a la falta de planes de promoción, conservación y mucho menos de recuperación.

En ese contexto, Valentín Rincón Blas, presidente de la Asociación de Bodegas y Cuevas de Dueñas, participó en la jornada donde compartió su experiencia en la rehabilitación de las bodegas y cuevas de su localidad, sirviendo de inspiración para futuras acciones en Guarrate.

"Dueñas nos muestra el camino a seguir" apunta David Rodríguez. No en vano la asociación ta asociación lucha por la conservación y protección de las bodegas y cuevas de Dueñas y su entorno como bien cultural, igualmente la promoción de las mismas como elementos turísticos. Una idea que late en el sentir de los promotores de esta iniciativa para recuperar el Barrio de las Bodegas del municipio zamorano.

Posteriormente a la charla se proyectó un vídeo grabado especialmente para la ocasión, donde se muestran varias bodegas del pueblo y a la vez se rinde homenaje a los antepasados que las construyeron y conservaron. El homenaje a "un legado enterrado pero vivo". A continuación, en un ambiente distendido y enriquecedor, los asistentes disfrutaron de una cata de vinos de Zamora acompañada de un aperitivo, organizada por el Club Descorche.