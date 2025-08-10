Un nido de cigüeña del campanario de Cuelgamures, incendiado por un cohete
Los bomberos de Toro extinguen el fuego, que no provocó daños materiales en la iglesia
Extinguido otro fuego en el casco urbano de Guarrate
I. G.
Los bomberos de Toro realizaron la tarde del sábado sendas intervenciones en Guarrate y Cuelgamures.
En el primer caso, se recibió un aviso del servicio de emergencias 112 informando del incendio de un solar en el casco urbano de Guarrate, con viviendas colindantes. La estructura del porche de una de las casas se vio afectadas a causa de las llamas, que llegaron a alcanzar una altura considerable porque había mucha maleza en el solar, bastante combustión que favoreció la propagación del incendio. No hubo que lamentar daños personales.
Cuando los bomberos de Toro estaban trabajando en la extinción del incendio en Guarrate recibieron una llamada otro servicio en Cuelgamures, donde se había prendido un nido de cigüeña en el campanario de la iglesia. En este caso el incendio fue causado por un cohete, lanzado durante la celebración de un bautizo. La actuación rápida logró extinguir el foco sin que se produjeran daños materiales en la iglesia.
