Localizado muerto en accidente el motorista al que se buscaba en Zamora

El helicóptero de la Guardia Civil ha encontrado a última hora de la mañana de este domingo el cuerpo sin vida del motorista al que se buscaba después de que desapareciera cuando realizaba una ruta con un grupo de moteros por la provincia de Zamora sobre las tres de la tarde del sábado.

La búsqueda había movilizado este domingo a numerosos medios del Instituto armado, así como a moteros que intentaban dar con su paradero, inicialmente en la carretera Nacional 631, en el tramo entre Tábara y el Puente de la Estrella, ya que fue en la localidad de la Sierra de la Culebra en la que fue visto por última vez y cuando pararon en el viaducto se percataron de que no les seguía.

El motero, de nombre Gregorio, de 55 años y residente en Valladolid, cogió otra ruta, ya que a las 13.15 horas de este domingo el servicio aéreo de la Guardia Civil ha localizado su cuerpo sin vida y la motocicleta a la altura del kilómetro 26,500 de la carretera ZA-10, que comunica Tábara con Santovenia del Esla, en el término municipal de Pueblica de Valverde.

Hasta el lugar en el que fue localizado el motorista se desplazaron este domingo los servicios médicos de emergencias, que confirmaron su muerte en accidente de tráfico.

