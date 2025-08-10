Localizado muerto en accidente el motorista al que se buscaba en Zamora
El helicóptero de la Guardia Civil encontró el cuerpo sin vida en la carretera que comunica Tábara con Santovenia del Esla, a la altura de Pueblica de Valverde
El helicóptero de la Guardia Civil ha encontrado a última hora de la mañana de este domingo el cuerpo sin vida del motorista al que se buscaba después de que desapareciera cuando realizaba una ruta con un grupo de moteros por la provincia de Zamora sobre las tres de la tarde del sábado.
La búsqueda había movilizado este domingo a numerosos medios del Instituto armado, así como a moteros que intentaban dar con su paradero, inicialmente en la carretera Nacional 631, en el tramo entre Tábara y el Puente de la Estrella, ya que fue en la localidad de la Sierra de la Culebra en la que fue visto por última vez y cuando pararon en el viaducto se percataron de que no les seguía.
El motero, de nombre Gregorio, de 55 años y residente en Valladolid, cogió otra ruta, ya que a las 13.15 horas de este domingo el servicio aéreo de la Guardia Civil ha localizado su cuerpo sin vida y la motocicleta a la altura del kilómetro 26,500 de la carretera ZA-10, que comunica Tábara con Santovenia del Esla, en el término municipal de Pueblica de Valverde.
Hasta el lugar en el que fue localizado el motorista se desplazaron este domingo los servicios médicos de emergencias, que confirmaron su muerte en accidente de tráfico.
Suscríbete para seguir leyendo
- La falta de suministro eléctrico obliga a suspender el concierto de la Panorama en Rabanales
- Hallan un cráneo humano en el armario de una vivienda de un pueblo de Zamora
- Los zamoranos han hablado: este es el pueblo más bonito de la provincia
- Accidente mortal en Villaralbo: fallece una persona al incendiarse su coche tras chocar contra un árbol
- El día en que 9 pueblos de Zamora cambiaron de nombre
- San Pedro de las Cuevas evita la venta de su iglesia a un particular
- Las mejores fiestas de los pueblos de Zamora, según Chat GPT
- José Manuel Morán, el 'delfín' de Javier Faúndez en Trabazos, renuncia al cargo de concejal