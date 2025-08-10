Kilómetros de encierro por los campos de Villafáfila

Villafáfila ha sido este domingo uno de los puntos de encuentro de los aficionados taurinos, atraídos por el encierro campero con Panadero y Nadador, dos novillos "grandes y bien armados" que han dado juego y generado largos recorridos. Uno de ellos incluso se llegó a aproximar a la zona de la laguna y el otro se acercó al término de Villarrín de Campos; "ha corrido 8 ó 9 kilómetros" apuntaba el alcalde, Antonio Jesús Rodríguez.

Un encierro muy movido, con los astados rodeados de vehículos, coches y motos, también de caballistas que tragaron bastante polvo en los recorridos por las tierras cosechadas y barbechos por donde discurre el festejo. Tampoco echaron atrás los aficionados a pie que no se quisieron perder el festejo campero en una mañana de inicio llevadera, a pesar del calor anunciado, aunque al final del encierro, al mediodía, ya se dejaba sentir el bochorno mientras se intentaba recoger en el camión al último toro.

Hubo momentos vibrantes, un caballo recibió un pinchazo del astado, algún coche con pequeños golpes, pero ningún incidente mayor que reseñar en el encierro organizado dentro del programa previo a los dìas grandes de las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. La pericia de algún joven cortador se ganó el aplauso del público desplazado hasta la campiña para disfrutar del encierro.

La tradición taurina de Villafáfila, respaldada por 500 años celebrando estos festejos, le ha valido la declaración oficial de «Villa Taurina», la primera localidad en la provincia de Zamora en ostentar este reconocimiento.

