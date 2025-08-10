Los museos etnográficos y de otras temáticas vinculadas a Zamora son de gran interés, pero ¿y si nuestros pueblos empiezan a apostar por incluir en su oferta turística algo realmente diferenciador, que pueda atraer visitantes venidos desde cualquier punto de España?

Una innovadora propuesta turística: el Museo de Nancys de Alcañices

Eso es lo que Esperanza Ramos Santiago ha hecho en Alcañices. Ha creado, hace ya varios años, un lugar donde exponer al público su inmensa colección de muñecas Nancy, el emblemático juguete de Famosa que durante décadas fue el favorito de las niñas españolas.

Una innovadora propuesta turística: el Museo de Nancys de Alcañices

Nancy es la muñeca por la que suspirábamos las niñas nacidas en las décadas de los 60, 70 y 80. Pegábamos nuestras naricillas al cristal de los escaparates de las jugueterías soñando ilusionadas conque los reyes magos nos trajeran una Nancy con uno de sus bellos ropajes. Pocos juguetes causan una emoción de añoranza tan grande como esta muñeca.

Una innovadora propuesta turística: el Museo de Nancys de Alcañices

En Alcañices podemos disfrutar de la mayor colección de Nancys del mundo. Varios cientos de ejemplares de la famosa muñeca, cada una con un traje diferente: vestidos setenteros con preciosos estampados de flores, vestidos de fiesta, el de ibicenca, el traje de pintora, el de comunión, el de safari, el de azafata, el de enfermera, el de cenicienta… Los modelos son interminables, acompañados de los complementos que tenía esta muñeca: el armario, la cama, el chifonier, el vestidor, el cabás…

Una innovadora propuesta turística: el Museo de Nancys de Alcañices

El interés de Nancy va más allá de la nostalgia por la muñeca con la que jugamos las niñas de varias generaciones. Era una muñeca diferente a todas las que había habido hasta entonces, que solían tener aspecto de bebés o de muñecas antiguas, como Mariquita Pérez. Nancy representaba a una joven moderna que estudiaba, trabajaba y viajaba. Era el modelo de mujer en el que todas las niñas de mi generación nos queríamos convertir. Llegó a ser un icono femenino en aquellos años en que la mujer comenzaba a emanciparse mientras el país evolucionaba hacia la apertura democrática.

Le pregunto a Esperanza cómo se le ocurrió la idea de mostrar su colección privada al público y por qué escogió Alcañices para ello. Me cuenta que aunque siempre ha vivido en Barcelona, la ilusión de compartir este regalo con su tierra de origen, la llevó a instalar la colección en Alcañices, el lugar de donde proviene su familia y donde cuenta con grandes amigos.

Su marido, José Luis Vera, desde el primer momento la animó en su proyecto y en la idea de instalar la colección en Alcañices. Juntos buscaron el lugar adecuado: compraron un nave y la reformaron para acondicionarla como museo. Para ello, también apostaron por apoyar a las empresas locales, encargando la construcción de las vitrinas a una carpintería metálica de San Vitero y a una cristalería de San Juan del Rebollar, pueblos de la misma comarca de Aliste.

La colección de Nancys atrae a numerosos visitantes que llegan a Alcañices y aprovechan para hacer turismo por la comarca. En ocasiones incluso han venido autocares contratados por coleccionistas de Nancys. Han recibido visitas de todas partes de España e incluso de otros países.

Esperanza empezó a coleccionar Nancys ya de adulta. Había tenido algunas muñecas cuando era pequeña, pero al crecer, su madre las regaló, olvidando en un armario una caja con la ropa de las muñecas. Y Esperanza pensó en comprar una nueva Nancy para poder aprovechar esa colección de ropa para cuando tuviera una hija. Con su primer sueldo, cobrado por un trabajo cuidando niños mientras estudiaba en el instituto, compró una muñeca Nancy. Años más tarde, cuando nació su hija Natalia, le compró más Nancys. Esto fue el germen de la colección, que no solo está integrada por esta muñeca, sino también por otras que Famosa vendía como familiares o amigos de Nancy, como Lesly, Lucas o Selene. También un apartado del museo contiene estanterías dedicadas al muñeco Madelman, que colecciona José Luis, el marido de Esperanza.

Recorriendo el museo te encuentras con verdaderas sorpresas, como una estantería con varias muñecas ataviadas con exquisitos trajes tradicionales de Zamora. O las Nancys de ediciones limitadas con extraordinarios trajes diseñados por famosos modistos.

Esperanza destaca que en los años 60, 70 y 80 apenas se vendían Nancys morenas o de otras razas. Las Nancys rubias causaban furor y eran las que querían todas las niñas. Sin embargo, ahora las Nancys de cabello moreno o las de otras razas son las más cotizadas.

En los años 90 se dejó de fabricar. El éxito de la Barbie y de otras muñecas que salieron posteriormente opacó el brillo de Nancy y provocó la caída del trono de la muñeca más vendida en España. Solo continuaron fabricando las Nancys de comunión. Sin embargo, años más tarde, Famosa la recuperó y volvió a ponerla a la venta. Además, periódicamente sacan ediciones limitadas que se agotan rápidamente, pues son muy cotizadas por los coleccionistas.

La primera Nancy había sido puesta a la venta en 1968. En el año 2023, coincidiendo con su 55 aniversario, Famosa se desplazó a Alcañices llevando a una productora y grabaron un documental en el que la colección de Esperanza tuvo un gran protagonismo. El documental se estrenó para prensa y televisiones, junto a la presentación de la Nancy Gold, que fue creada para el evento.

Esperanza y José Luis son además autores de la Nancyclopedia, una colección de libros donde se recopila toda la información sobre la historia de la muñeca.

Formulo a Esperanza la pregunta del millón: ¿Lucas era el novio de Nancy o solo un amigo? Se ríe, todo el mundo le pregunta lo mismo. Ella también lo preguntó en una visita a la fábrica de Famosa y le dijeron que Lucas y Nancy solo eran amigos. La misma respuesta que darían dos celebridades que quieren ocultar su noviazgo. Pero las que fuimos niñas en los años 70 siempre pensaremos que Lucas era el novio de nuestra Nancy.

Bromas aparte, la colección permanente de las Nancys de Alcañices me hace reflexionar sobre la conveniencia de buscar este tipo de alternativas turísticas para nuestros pueblos, para mantenerlos vivos, generando visitas y creando oportunidades de trabajo. Hace falta publicitar este tipo de iniciativas, que los ayuntamientos y la Diputación incluyan lugares como este museo en sus páginas webs y que den ayudas institucionales para montar y mantener este tipo de propuestas que incrementan el atractivo turístico de nuestra tierra.

Para visitar el museo de las Nancys de Alcañices se puede llamar al teléfono 655605700 para concertar una visita.