Los cuatro mejores pueblos de Zamora para pasar el verano: no lo decimos nosotros, lo dice ChatGPT

Puebla de Sanabria, Toro, Fermoselle y Galende. Son, en este orden, los mejores cuatro pueblos de la provincia de Zamora para pasar el verano. No lo decimos nosotros, ni mucho menos. Lo dice ChatGPT que, además, te ofrece el municipio adecuado para ti según las necesidades. Si buscas naturaleza, tu opción es Sanabria, mientras que si lo que quieres es gastronomía y vino, tu sitio es Toro. Por añadidura, si tu perfil es de los que quiere un verano marcado por los paisajes y el ambiente rural, tu destino es Fermoselle.

Sanabria saca pecho

La temperatura, más baja que en el resto de la provincia a pesar del calor, y el Lago no son las únicas razones para veranear en la zona. En su territorio hay frondosos bosques y rutas senderistas para los amantes de la montaña, de distintos niveles de dificultad, como la del Tejedelo, la Senda de los Monjes, la ruta a las cascadas de Sotillo, el cañón del Tera o la subida a Peña Trevinca, el pico en el que se unen las provincias de Zamora, León y Ourense.

Y no solo resulta atractivo para el turista, también para los propios zamoranos que a menudo eligen la zona para pasar parte de sus vacaciones.

Para los amantes de la fauna, en la comarca hay varias empresas que ofrecen visitas guiadas, a un precio asequible, para observar al lobo en libertad en la zona de mayor densidad de población del cánido en toda la península ibérica. A pocos kilómetros de Robleda-Cervantes se halla también el Centro del Lobo Ibérica "Félix Rodríguez de la Fuente", donde hay ejemplares en semilibertad.

A todos estos atractivos se suma una rica gastronomía en la que destacan productos como el habón sanabrés o la carne de ternera criada en los montes de la zona en régimen de extensivo.

Toro, destino predilecto por cercanía a Zamora

Toro rezuma turismo. La ciudad del vino es un hervidero de visitantes durante el verano, sobre todo, llegados desde Zamora y que aprovechan la cercanía para conocer la mítica Colegiata. El municipio se ha posicionado como “un referente claro del turismo de interior y en Castilla y León”, el resultado de años de trabajo por parte de instituciones y ciudadanos y de campañas de promoción cuyos primeros frutos se están empezando a recoger.

La pintoresca Fermoselle

La localidad se encuentra situada en el suroeste zamorano, enmarcada en pleno corazón del Parque Natural Arribes del Duero. La pintoresca villa sayaguesa ha sido preservada a pesar del paso del tiempo de ahí que su conjunto artístico, histórico, cultural y arquitectónico sea digno de admirar para el turismo.

I. G.

Su espectacular mirador hacia los Arribes del Duero es otro de los motivos por los que muchos, tanto turistas como zamoranos, se dejan caer por el pueblo.