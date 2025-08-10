Clásicos centenarios y coches con nombre de mujer en Villalverde

La II edición de la Exposición de Coches Clásicos reunión a cerca de 40 vehículos en Villalverde este sábado que participaron, en su mayoría, del recorrido de 30 kilómetros de la ruta Carballeda Valdería, que recorrió Cubo del Vino, Nogrejas, Castrocontrigo y regreso a Villalverde . Una de las actividades centrales fue la conferencia sobre “Historia del automóvil” por el presidente de la Asociación de Coches Clásicos de Salamanca, José María Herrero. Entre las novedades de este encuentro destacó también la exposición de 190 maquetas a escala del coleccionista Miguel Alonso, cuya colección se acerca a los 300 modelos.

José María Herrero detalló las etapas de desarrollo de la fabricación de automóviles, que empezó en el siglo XVII con autopropulsión de vapor, evolucionando hasta el siglo XIX cuando se crea el primer motor de combustión, y el siglo XX con la producción en cadena, hasta el siglo XXI con modelos híbridos, eléctricos, de hidrógeno. El coche eléctrico, como precisó Herrero, tiene más de 100 años, cuando en 1832 Robert Anderson desarrolló el primero. El problema “son las baterías” que persiste y que para el presidente actualmente el coche eléctrico “tiene poco futuro” respecto a viajes largos por la recarga de las baterías.

Otro de los capítulos relevantes del mundo del automóvil atribuye a una mujer Bertha Benz, esposa de Carl Benz fundador de la marca alemana, realizó el primer viaje largo. En agosto de 1888 condujo con dos de sus hijos de Mannheim a Pforzheim, más de 100 kilómetros. Averías y soluciones caseras y repostar en la farmacia ligroína para el depósito de 4,5 litros fueron parte de las peripecias de ese viaje y la estupefacción de los pueblos por los que pasaba.

Una edición espectacular y donde la estrella de la concentración fue la de un vehículo casi centenario, un Ford de 1926, cuidado en San Pedro de la Viña. Este vehículo era del abuelo de Elvira Gutierréz, vecina de San Pedro de la Viña, donde se ha conservado gracias al trabajo de mecánico de su marido, Miguel Ares. Entre 50 y 60 kilómetros por hora fue la velocidad máxima para llegar a Villalverde.

El vehículo de mecánica está impecable “no he tenido que cambiar ninguna pieza. Nunca lo he tocado, salvo tapado y cuidado para la puesta a punto”, contestaba Ares. A sus casi 100 años este coche ha superado la última ITV por cinco años. Elvira Gutiérrez cuenta todo orgullosa que “fui la primera mujer en sacarme el carné de conducir en el pueblo”. Habla con pasión de su primer coche “la cirila que compré hace 50 años en Muelas de los Caballeros”. También hacía memoria de “el tiburón, que fue un buen coche”. Más que coleccionistas son amantes de circular con esos coches del siglo pasado.

Comienza la marcha y el Ford de 1926 esperará el regreso de los compañeros de exposición. Unas mujeres hacen autoestop para sumarse a la marcha y la suerte que tienen es que se suben a uno de los coches “como el que tenía mi padre”, un Renault 12 verde.

La historia del automóvil también tiene nombre de mujer, Bertha, Mercedes y muchas Elviras.

