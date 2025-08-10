Se busca a un hombre de 55 años desaparecido mientras hacía una ruta en moto por Zamora

La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para encontrar a Gregorio Basante, un hombre de 55 desaparecido este sábado mientras realizaba una ruta en moto junto a un grupo de personas. El resto de motoristas le perdió la pista en la N-631 en el tramo entre Tábara y el Puente de la Estrella, sin volver a saber nada de él desde entonces.

El varón, que responde al nombre de Goyo, llevaba puesto en el momento de su desaparición un traje negro con un chaleco naranja con la inscripción de su nombre. Su moto es una BMW R-850 de color gris con la matrícula 6690DMW.

DATOS Gregorio Basante (Goyo)

55 años

Traje negro con chaleco naranja

Moto gris BMW R-850

Matrícula 6690DMW

El dispositivo de búsqueda arrancó anoche, después de que la familia del hombre, natural de Valladolid, presentaran una denuncia por desaparición.

Al frente del operativo de búsqueda se encuentra el capitán jefe de la compañía de Benavente. Además, participan en el dispositivo varias patrullas de seguridad ciudadana, el Seprona, la OMAP (Oficina Móvil de Atención al Peregrino) y la OMAC (Oficina Móvil de Atención al Ciudadano). También se han sumado a la búsqueda moteros del grupo.

Tanto la Policía Nacional como la Policía Municipal están al corriente de la desaparición para controlar sus demarcaciones territoriales.