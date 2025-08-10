Los bomberos y numerosos vecinos festejan San Lorenzo

Los toresanos y, especialmente, los bomberos de la localidad han celebrado este domingo la festividad de San Lorenzo. Así, un 10 de agosto más, los integrantes voluntarios del parque de Toro volvieron a honrar a su patrón con un variado programa de actividades.

La programación festiva de la jornada comenzó por la mañana con una exhibición en la Glorieta de los diferentes vehículos con los que cuentan los efectivos en el parque de bomberos, así como de los elementos del traje de protección con el que acuden a sofocar los incendios, que mayores y pequeños pudieron acercarse a conocer de cerca.

Aunque, principalmente, fueron estos últimos quienes participaron de manera más activa en la celebración de San Lorenzo. Y es que la plaza Mayor fue, durante la mañana del domingo, epicentro del ocio infantil, gracias a la instalación de varios hinchables, algunos con agua, en los que se divirtieron numerosos niños .

Para poner el broche a la mañana, los bomberos ofrecieron una fiesta de la espuma que también hizo las delicias de los más pequeños, al mismo tiempo que les permitió refrescarse en una nueva calurosa jornada del 10 de agosto.

Ya por la tarde, la celebración continuó con una misa en honor a San Lorenzo que se celebró en la iglesia de Santo Tomás Cantuariense.

Seguidamente, los bomberos de Toro y autoridades locales se desplazaron hasta la iglesia de San Lorenzo el Real para sacar en procesión, como manda la tradición de cada 10 de agosto, a la imagen del santo, patrón del cuerpo toresano.

Portado a hombros por los bomberos a los que protege en sus intervenciones, San Lorenzo recorrió algunas calles cercanas para llegar hasta las puertas del parque de bomberos, donde los vehículos que forman parte del mismo recibieron la bendición del párroco.

La procesión continuó después por la calle Barrios y Plaza Mayor para volver al templo de partida.

