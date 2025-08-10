Almeida de Sayago se vuelca contra el cáncer

Almeida de Sayago ha respondido generosamente a la llamada de la Asociación Zamora de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca), con unos 300 andarines que recorrieron 3 kilómetros. El Ayuntamiento colaboró dispensando botellines de agua al principio y final del paseo, y fruta al finalizar la marcha.

La Asociación de Mujeres Santa Águeda, organizadora junto con Azayca de esta actividad, obsequió también a los participantes con unas pastas del pueblo. La colaboración supone un apoyo a las personas y familias afectadas por el cáncer, así como la necesaria investigación de esta enfermedad.

Almeida es uno de los pueblos donde Azayca desarrolla este verano 19 actividades impulsadas por Ayuntamientos, asociaciones y cofradías trasladando el mensaje de solidaridad con los pacientes oncológicos radicados en el medio rural.

Gestos como el de Almeida contribuirán a mantener servicios como la atención psicológica, servicios de atención social o jurídico laboral y, muy especialmente, el transporte social para pacientes oncológicos en cualquier pueblo que lo precise.