Almeida de Sayago se vuelca contra el cáncer

Unas 300 personas aportaron su granito de arena en Almeida durante la marcha solidaria en favor de Azayca

Fotografía de familia de participantes en la marcha solidaria a favor de Azayca en Almeida de Sayago | CEDIDA

Almeida de Sayago ha respondido generosamente a la llamada de la Asociación Zamora de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca), con unos 300 andarines que recorrieron 3 kilómetros. El Ayuntamiento colaboró dispensando botellines de agua al principio y final del paseo, y fruta al finalizar la marcha.

La Asociación de Mujeres Santa Águeda, organizadora junto con Azayca de esta actividad, obsequió también a los participantes con unas pastas del pueblo. La colaboración supone un apoyo a las personas y familias afectadas por el cáncer, así como la necesaria investigación de esta enfermedad.

Almeida es uno de los pueblos donde Azayca desarrolla este verano 19 actividades impulsadas por Ayuntamientos, asociaciones y cofradías trasladando el mensaje de solidaridad con los pacientes oncológicos radicados en el medio rural.

Gestos como el de Almeida contribuirán a mantener servicios como la atención psicológica, servicios de atención social o jurídico laboral y, muy especialmente, el transporte social para pacientes oncológicos en cualquier pueblo que lo precise.

