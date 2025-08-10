Alborada, conciertos, concursos y rutas en el verano cultural de Palazuelo de las Cuevas
Consulta aquí el programa de actividades para lo que resta de verano
T. S.
No hay periodo estival sin su Verano Cultural y de eso saben mucho en Palazuelo de las Cuevas. La localidad zamorana, perteneciente al municipio de San Vicente de la Cabeza, está inmersa en un mes repleto de actividades de la mano de la Asociación Cultural "El Castro de Palazuelo". Sin ir más lejos, este sábado los socios del colectivo han sido los protagonistas con el llamado "Día de los Socios" donde han tenido una alborada, eucaristía y la inauguración del panel oficial informativo sobre los puentes y las fuentes del pueblo. La jornada culminó con música y baile.
Este domingo la mañana ha comenzado con una yincana, pero todavía queda mucho por delante antes de terminar el verano. Estos son los actos que restan antes de que termine el mes:
PROGRAMA DE ACTOS
Domingo, 10 de agosto
10 horas. Yincana.
Lunes y miércoles, 11 y 13 de agosto
22.30 horas. Cine junto al comedor social.
Martes, 12 de agosto
21.30 horas. Caminata nocturna en recuerdo a los vecinos fallecidos. Comedor social-La Cruz. Chocolate al finalizar la ruta.
Domingo, 17 de agosto
20.00 horas. Inauguración del panel "Las Cercas" y "El Mirador".
Viernes, 22 de agosto
21 horas. Cena fin de verano (para todo el pueblo, socios y no socios)
Una asociación cultural dinámica y activa
El grupo “El Castro de Palazuelo” nació en 2008 como respuesta activa a "la necesidad de preservar, promover y dinamizar el patrimonio cultural, histórico y tradicional del pueblo", explican desde la asociación. En el momento actual cuenta con 240 socios.
