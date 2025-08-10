Con 13 vecinos, Tolilla resiste: orquesta de lujo y folcloristas de diez pueblos en sus fiestas

La Península Ibérica vive cautiva del éxodo campesino que ha traído consigo una despoblación rural galopante que está arrastrando en su caída libre a la mayoría de los pueblos que, aunque sólo sea por unos días, recuperan su vida y esplendor durante las fiestas patronales. Ni los núcleos más pequeños se resignan a perder los únicos días "donde los pueblos aún parece que están vivos".

Tolilla de Aliste es uno de los pueblos más pequeños de la provincia de Zamora, con solamente 13 vecinos, pero no por ello menos importante y un año más han logrado sacar adelante unas fiestas veraniegas dignas donde en algunos actos los artistas o folcloristas superaban con creces a los propios residentes. Con "fuerza de voluntad y a escote nada es caro" dicen los alistanos que son conscientes que el que quiere peces ha de meterse en el río y mojarse.

Este año, por primera vez, el pueblo ha podido contar con un grupo de coros y danzas gracias al Ayuntamiento de Gallegos del Río y a la Diputación de Zamora: los integrantes de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos fueron los encargados de ofrecer una exhibición folclórica por todo lo alto donde los vecinos y emigrantes no solo pudieron disfrutar primero viéndolos y escuchándolos, ataviados con su colorida indumentaria tradicional alistana; luego echándose un buen baile llano al son de las gaitas, dulzainas y redoblantes, para lo cual se prestaron como pareja de baile los propios folcloristas, 24 en total, llegados desde Alcañices, Nuez, Rábano, San Juan del Rebollar, Grisuela, Matellanes, San Vicente de la Cabeza, Pobladura, Trabazos y Tolilla.

Con 13 vecinos, Tolilla resiste: orquesta de lujo y folcloristas de diez pueblos

Contratar una buena orquesta se ha vuelto una tarea complicada para cualquier población, aun siendo grande, y si es en agosto casi una tarea imposible pues una formación normal difícilmente baja de los 4.000 euros por tocar tres horas. Pero Tolilla no se achanta antes las dificultades y por allí han pasado ya desde La Década Prodigiosa hasta Musical Compás. Este año al final se logró contratar a la orquesta La Fuerza, creada en 2024 en León, compuesta por diez componentes y con tráiler escenario, la cual destaca por su energía y versatilidad ofreciendo un repertorio variado con grandes éxitos que todos disfrutaron.

Tolilla lleva prácticamente toda su historia luchando contracorriente para poder celebrar sus fiestas patronales en honor a Santa Inés cuya festividad coincide con el 21 de enero una época no muy propicia para andar con alboradas, rondas y bailes nocturnos o diurnos y menos aún antaño cuando las calles eran de barro y ni a la procesión se podía casi salir si llovía o nevaba.

En la antigua Vicaría de Aliste el cura de Valer normalmente atendía también a Flores (Virgen de la Asunción), Fradellos (San Miguel Arcángel) y Tolilla (Santa Inés) a donde solía ir con la burra. Valer decidía cambiar a Santa Eulalia de Mérida del 10 y 11 de diciembre al 10 y 11 de septiembre y Tolilla optó por el 8 y el 9 hacia 1899. Fechas que no se eligieron al azar: se buscó haber acabado con la trilla (recogida del grano y de la paja) y que al cura no le coincidieran ambas fiestas, además de que en la fecha del cambio había varios casados entre ambos pueblos. Se buscaba así también que los parientes de un pueblo pudieran ir a las fiestas del otro.

En el patrocinio de los festejos colabora económicamente el Ayuntamiento de Gallegos del Río cuyas Corporación Municipal preside el alcalde Pascual Blanco Martín, que aparte de una cantidad económica, les costeo una merienda popular para los vecinos y gestionó el folclore; el resto sale de las aportaciones de las propias familias de residentes y emigrantes.

Tolilla vivió su mayor esplendor poblacional a principios del pasado siglo XX cuando llegó a contar con 116 vecinos siendo uno del pueblo pioneros en las emigraciones a ultramar muy en particular a Argentina: muchos de los que se fueron nunca regresaron. Muestra de ello es que mientras el municipio de Gallegos del Río los otros pueblos vivieron un espectacular crecimiento entre 1910 y 1950 Tolilla perdía 31 residentes y bajaba a 85 vecinos, aguantando con 79 hasta 1970. Hoy sus últimos moradores son 7 varones y 6 mujeres.

