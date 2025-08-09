Los sayagueses piden médicos de Atención Primaria con especialidad

Un sábado más, un puñado de sayagueses mantienen viva la reivindicación por "una sanidad pública digna en la comarca de Sayago". Este tórrido dìa de agosto no ha echado para atrás a los resistentes que ya suman 188 concentraciones.

"Queremos seguir incidiendo en la importancia de que los médicos de Atención Primaria cuenten con la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. La contratación de médicos sin especialidad se puede considerar una negligencia estructural hacia los pacientes y hacia el sistema público de salud. Esta actitud erosiona el valor del conocimiento específico, desincentiva la formación rigurosa y degrada el nivel asistencial de los centros de salud" se ha escuchado este sábado, 9 de agosto, a las puertas del Centro de Salud de Bermillo.

"Normalizar la contratación de profesionales sin especialidad desincentiva la formación especializada entre los propios licenciados. Todas nuestras reclamaciones siempre han buscado defender el modelo de sanidad pública que garantice la salud con independencia de dónde vivas y del poder adquisitivo, siempre reconociendo y apoyando a los profesionales sanitarios que llevan a cabo dicha labor".

Los sayagueses apelan a que los profesionales sanitarios "estén dotados de los medios técnicos y materiales adecuados, que se les facilite la formación y las condiciones laborales dignas para desarrollar su labor asistencial, haciendo atractiva la sanidad pública en el medio rural". Porque "nuestra salud no puede ser un negocio. La sanidad pública es un elemento de cohesión social, garantizar el acceso universal a la salud, con independencia del poder adquisitivo y del lugar donde vivas, ha demostrado que es la mejor medida para atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad".