Santa Eulalia de romería, Ferreros de alborada y Sotillo de mercadillo

Los pueblos de La Carballeda celebraron este viernes la romería de San Mamés en la ermita de Santa Eulalia del Río Negro. La fiesta reunió a decenas de vecinos y veraneantes en el momento de la procesión con la imagen del santo alrededor del pequeño templo. Los romeros acudieron desde Santa Eulalia, Rionegro del Puente, Valleluengo, Mombuey, Peque, pueblos todos ellos cercanos al pequeño santuario.

El acompañamiento de la música de gaita y tambor ensalzó el corto recorrido alrededor del templo. La romería, a fuerza de calor, fue completa para aquellas familias que se llevaron el almuerzo al robledal donde manan numerosas fuentes.

El vecindario de Ferreros despertaba temprano, a las 9:30, con la tradición más sanabresa de los pueblos para anunciar las fiestas, la alborada. Grandes y pequeños fueron saliendo de sus casas para acompañar gaita y tambor de puerta en puerta, acompañando además a los reyes de las fiestas.

La comitiva festiva fue despertando vecino a vecino, casa por casa, después de una madrugada larga de música. La interpretación de Adelaida y El mandil de Carolina culminaron el recorrido avisando a la fiesta, al pie de la torre de la iglesia poco antes de las 12.

El pueblo preparó juegos tradicionales y una comida popular para todos vecinos y veraneantes. Para este sábado está programada una conferencia "El Lago de Sanabria y el cambio climático" a cargo de José Carlos Vega y Santiago Robles Claros, biólogos del laboratorio de Limnología del Parque Natural del Lago de Sanabria y las sierras de Segundera y Porto.

La Llata ha sido el lugar de reunión para vecinos y visitantes de Sotillo donde se celebró el Mercadillo Sotillo de Sanabria para dar una "segunda vida" a los objetos, organizado por la asociación sociocultural La Alameda. Las fiestas de San Lorenzo reúnen estos días a los vecinos y veraneantes en los actos centrales, del domingo, a las 11:30 en la iglesia parroquial.

