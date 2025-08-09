Sanabria se sube al tren de la reivindicación con otra protesta masiva

Multitudinaria protesta en la estación Otero de Sanabria. 4.500 personas según la organización, 3.000 según la Guardia Civil han participado en la concentración por la reposición de las paradas en la estación AV Sanabria, convocada por la Plataforma Viajeros Jodidos Sanabria AV, Plataforma de Usuarios de AVE de Castilla y León con apoyo de asociaciones vecinales y ayuntamientos de Sanabria, A Gudiña y la Raya.

El presidente de la plataforma Viajeros Jodidos por el tren Sanabria AV, José Rodríguez Ballesteros, dio lectura al manifiesto ante los manifestantes llegados de todas las comarcas, Portugal y la «Sanabria de la emigración». En representación de vecinos y plataformas reclamó la reversión de trenes y horarios, la disponibilidad de billetes y la dimisión del Secretario de Estado de Reto Demográfico por su inacción. Las reclamaciones pasaron por dotar de autobús regular esta estación. Propuso blindar estos servicios dentro de la Ley del Sector Ferroviario que impida suprimir sin un dictamen previo y vinculante del Consejo de Estado.

Ballesteros denunció que «hace un año a esta estación Sanabria AV la dejaron seca de trenes, únicamente con dos trenes diarios vía Madrid, alegando Renfe obras en Chamartín. Lo cual era mentira puesto que al día de hoy las obras continúan en Chamartín».

Así «nació nuestra Plataforma Viajeros Jodidos Sanabria AV. Conseguimos en solitario que se incrementaran los trenes a 4 diarios, (4 y 4)». Frecuencias que se mantuvieron «hasta que Oscar Puente, Ministro de Transportes, Álvaro Fernández Heredia, Presidente de Renfe, y Abel Caballero Alcalde de Vigo, pactaron suprimir los trenes de la mañana a Sanabria y a Gudiña, los trenes más útiles para que Vigo estuviera en Madrid antes de las 11 de la mañana. Les estorbamos, así de claro». La comarca ve pasar 22 trenes al día, «a toda castaña»”, y únicamente paran 3 dirección Zamora -Madrid y 3 dirección Galicia.

GALERÍA | Maeiva concentración por los horarios del AVE en Sanabria

«Una provocación, una humillación en toda regla, porque nos discriminan, porque excluyen a nuestra comarca del progreso y del avance social, porque esos trenes abundantes que no paran nos niegan los derechos más básicos: el derecho a trabajar, el derecho a acudir en media hora al hospital que tenemos a 120 kilómetros, el derecho a estudiar, y sobre todo el derecho a la igualdad y a la no discriminación».

José Ballesteros denunció que se sufre la inmediata supresión de trenes «no hay billetes la mayor parte de los días. Y este penoso atropello que no tiene justificación de ninguna clase, lo está llevando a cabo un gobierno que predica la solidaridad territorial, la fraternidad y la igualdad de derechos de los ciudadanos con independencia del lugar en el que vivan. Esto no es un ataque, esta es la dura realidad».

Calificó de «indignidad» que el presidente de Renfe suprima trenes «sin consultar con nadie y a renglón seguido venir a plantear que si queremos trenes los pague la Junta y la Diputación. No hay un caso similar en España en Alta Velocidad». Recordó a Renfe que «son una entidad pública empresarial que se financia con los billetes, pero también con subvenciones públicas estatales y comunitarias, y que prestan un servicio público esencial de interés general. Esto lo olvidan por completo». Comparó la situación y el dislate social que pretende el presidente de Renfe como si a un pueblo aislado metido en un lugar intrincado «le denieguen la luz y el teléfono» y «le obliguen a pagar a los vecinos el elevado coste de llevar esos servicios».

Sanabria «debe ser abordada en clave de excepcionalidad y de discriminación positiva porque es una de las comarcas más despobladas de España y sin perspectivas de cambio según el INE, alejada de los núcleos urbanos, con una edad media por encima de los 57 años y con un hospital de referencia a 240 kilómetros de distancia, (ida y vuelta), por una carretera infernal llena de accidentes».

Con los trenes AVE de la mañana «estamos a media hora de las puertas de ese hospital» y «esos trenes nos pueden salvar la vida. Se entiende bien lo que queremos decir». Interpeló a la Procuradora en las Cortes de Castilla y León «entiende bien que el AVE también tiene que hacer cortas distancias como Sanabria-Zamora porque tenemos necesidad y derecho de acceso rápido al hospital y a la sanidad pública en condiciones de igualdad». Ballesteros reprochó que «su voto y el de sus compañeros de bancada a favor de la supresión de los trenes les perseguirá para siempre, y pronto. Como les perseguirá también a Oscar Puente, Álvaro Fernández Heredia y a Abel Caballero, su desprecio para con nosotros porque somos pocos y padecemos una grave despoblación».

La línea de AV es «una infraestructura costeada con fondos públicos y con fondos europeos con una finalidad clara: reforzar la cohesión económica, social y territorial, prestándose una especial atención a las zonas rurales, a las que padecen situaciones demográficas graves y permanentes con una escasa densidad de población» según el artículo 174 del Tratado de la UE. Artículo que se incumple y que ya ha dado lugar a un informe oficial previo favorable se prepare para denunciar al Gobierno ante la Comisión Europea, si no rectifica en un breve plazo.

Todos los principios y mandamientos para mitigar y combatir a la España vaciada, como es este territorio, desde la Secretaria de Estado del Reto Demográfico «se le han venido abajo, se han convertido en puro humo, pura retórica de cartón piedra. Su silencio es vergonzoso». Censuró que el responsable de este departamento «no ha movido ni un solo dedo para que nos devuelvan los trenes suprimidos» y cuestionó que continúe en el cargo.

Celebró la rectificación, aunque tardía, de un responsable político local que hizo suyo, hace un año, el argumentario mercantilista de Renfe empleado para la supresión de trenes y paradas. «Le hacemos saber que nuestras líneas rojas son la defensa ayer y hoy y mañana sin quiebros, ni contradicciones, de los derechos de acceso de los ciudadanos de nuestras comarcas en condiciones de igualdad a las infraestructuras públicas».

Además de exigir la devolución de las frecuencias de paradas, reclamó «la posibilidad de obtener billetes con regularidad y seguridad. Porque los billetes están casi suprimidos. Ni ayer, ni hoy hay billetes desde Madrid».

Protesta en Otero de Sanabra

Sumó la exigencia de «interconectarse la estación, porque está aislada, y para ello la Junta, porque es su competencia, debe dotar a la estación de una parada de los autobuses de la línea Ribadelago-Zamora, y Puebla Benavente, en ambos sentidos, para dar cumplimiento a la PNL aprobada por las Cortes Regionales, pese a que haya alguno por aquí que dice que no, que no coinciden los horarios de los autobuses con los trenes, como si en los intercambiadores se diera esa coincidencia».

Reclamó a la Junta «las obras de adecuación y modernización de la carretera ZA-921 entre Puebla de Sanabria y Rihonor para su conexión con Portugal a fin de facilitar el acceso a la estación a todo el área de influencia de Bragança». Exigió a Adif cumplir «con la promesa hecha al Defensor del pueblo a raíz de una queja nuestra, de colocar los ascensores tan necesarios, así como los abrigos y las marquesinas de los que carece la estación».

Antes de concluir, hizo un llamamiento a la Sanabria de la diáspora «que hoy está aquí y mañana en Madrid, Barcelona, Sevilla, en el País Vasco, etc., para que tengáis muy presente que aquí en esta estación de AV se encuentra la puerta de salida y entrada más rápida a vuestro lugar de residencia, aquí viven vuestras familias y una parte de vuestra historia radica aquí». Les pidió estar atentos y vigilantes, ser exigentes con esta estación «intervenido y apoyad todas las iniciativas que se pongan en marcha, apoyad la PNL que se debatirá en el Congreso en septiembre. Tenéis las redes sociales a vuestro alcance. Vuestra implicación es esencial. La continuidad de nuestra estación depende de nuestra vigilancia».

