El sanabrés Antonio Monterrubio presenta el libro "La primavera y el titán"

El escritor de Cervantes, Antonio Monterrubio, presentó en su pueblo natal su tercera obra literaria "La primavera y el titán". Monterrubio abogó por el "valor terapéutico de la risa" a la hora de leer su obra, una crítica social y cultural pero "dándole la vuelta a través de la sátira y la sonrisa". Trasladó una visión crítica de la sociedad actual, desde la figura de Prometeo, uno de 12 titanes, deidades anteriores a Zeus, que roba el fuego para entregárselo a los hombres.

Prometeo encarna el saber, el conocimiento, el "providente". Frente al poder del "director general del Olimpo, Zeus", y este titán "es el rebelde con causa que se niega a doblegarse al despotismo".

Abordó el cambio climático “la primavera está en crisis, el verano le va quitado días y días” dentro del contexto de la obra y climática con incendios, sequías, desastres, inundaciones, etc. Señaló al poder político, económico y la oligarquía tecnológica como responsables de la inacción, el control de una sociedad anestesiada y la manipulación a través del miedo.

El autor señaló los peligros de “las fake news, las redes “cada vez más antisociables”, los medios de desinformación y la abolición del pensamiento racional y el cuestionamiento científico” que desemboca en el pensamiento “neurototalitario” que se basa en el seudoconocimiento. Denunció la superioridad del consumismo y capitalismo extremos. El control de las sociedades genera ciudadanos crédulos, sumisos, angustiados. Definió la situación del conocimiento basado en la razón y el humanístico como “Edad del Hielo intelectual”.

