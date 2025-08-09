La orquesta Cañón, cita obligada para los amantes de la música pop y del rock a roll en Trabazos

La Raya de España y Portugal tiene uno de sus referentes estivales en el Verano Cultural de Trabazos de Aliste que organiza el Ayuntamiento cuya Corporación Municipal preside el alcalde Javier Faúndez Domínguez en colaboración con Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes, Asociaciones Culturales Las Escuelas y La Peñona, Caja Rural y Diputación de Zamora.

Amplio y variado programa del 2 al 12 de agosto que ayer contó con la fiesta del agua y la proyección nocturna del documental "Trabazos en imágenes con las generaciones de los años setenta, ochenta y noventa" elaborado por Juan Manuel Durán.

Hoy sábado, día 9 de agosto, a las 18 horas, tendrá lugar la gymkana infantil para disfrute de los niños y un taller de "lettering" para adultos con Ingrid en Lardomillo. La Plaza de "Las Eras Grandes" acogerá a las 22 horas el Festival de Folclore de Trabazos que contará con la actuación de cuatro grupos diferentes: el de gaiteros y el de baile de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes como anfitriones, las "Pandereteras de Raigal" y "El Ventolín" de Pola de Siero en Asturias.

Mañana domingo las actividades darán comienzo a las 17 horas con un taller de pintura del mural del "Puente de Martín" y al final tendrá lugar su inauguración. Cita a las 22 horas en la “Plaza de las Eras Grandes” con las antiguas comedias de corral: el grupo de teatro de San Juan del Rebollar representará la obra "El florido pensil".

Llegados al lunes 11 el láser combat para mayores de catorce años será el protagonista en "Lardomillo". Inscripción cinco euros. A las 22 horas actuación del grupo de música pop Deja Vu en la Plaza de las Eras Grandes.

El broche de oro al Verano Cultural de Trabazos de 2025 llegará el martes 12 de agosto, primero con la actuación de la charanga Manaíta entre las 21 horas y la media noche. A las 22 horas cita gastronómica con la cena popular para los vecinos empadronados e hijos del pueblo. Los tickets, valorados en cinco euros, podrán retirarse en los restaurantes del pueblo o en el Ayuntamiento. Menú a base de hamburguesas de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste con patatas fritas, panceta, postre y bebida.

Trabazos se convertirá luego en el punto de encuentro de cientos de vecinos y foráneos de la comarca de Aliste y de la región lusa de Tras os Montes y Alto Douro con una espectacular verbena popular que contará con la actuación hasta altas horas de la madrugada de la prestigiosa orquesta Cañón de Santa María del Páramo (León), poniendo el cierre el DJ Rabbit.

La orquesta Cañón fundada en el año 2002, que suma ya veintidós exitosas giras, es una de las formaciones verbeneras más afamadas y requeridas del noroeste de la Península Ibérica donde cualquier buena fiesta nocturna que se precie de serlo sueña con su presencia para animar la noche tanto a niños, como a jóvenes y mayores al contar con un amplio y variado repertorio que le ha hecho merecedora de un gran prestigio en Aliste donde sus seguidores son multitud.

Rechaza imitaciones y disfruta de una noche inolvidable en un recorrido por toda la historia de la música en la que disfrutarás de los mejores éxitos de hoy y de siempre con una calidad musical y artística de primer nivel, acompañado de uno de los montajes más impresionantes de toda la verbena a nivel nacional: "Venimos de Santa María del Páramo en León y hacemos un repertorio variado en el que no falta de nada y siempre con nuestro toque cañonero y mucho rock and roll. Si quieres una fiesta única y especial entonces tienes que venir a cañonear con nosotros a Trabazos".

Uno de sus atractivos es su delantera formada por seis grandes cantantes: Saray Murciego, Euda dos Santos, Rebeca Laguado, Diego García, Ángel Moreno Castro y Javi Franquelo a los que pondrán la mejor música Fernando de Paz (guitarrista), Diego Pla (Bajista) Jorge Centeno González y Edu Machín (teclistas), Jeziel David Urdanaeta Baea (batería) y Sandi Pedraza (percusionista).n